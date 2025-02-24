Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

План операції з розмінування одеського узбережжя розрахований на кілька років.

«В активній своїй фазі це до року. П’ять-дев’ять місяців – це розмінування якірних стоянок, фарватерів, тобто місць, де є найбільша активність суден цивільних. А від цього вже розмінування акваторії – від трьох до п’яти років», – каже Дмитро Плетенчук.

Он зазначив, що екологи ще не підрахували збитки від замінування Чорного моря, які можуть бути значними.

«Навіть російські екологи деякі про це говорять вголос, що доволі дивно, оскільки їхній інформаційний простір зачищено. І хотілося б якоїсь більш живої реакції світової спільноти», – каже речник ВМС України.

На запитання, коли можна буде вважати Чорне море безпечним, Плетенчук відповів: «З огляду на те, що ми зустрічаємося з мінами Другої світової війни, дати стовідсоткову гарантію якусь на всю акваторію ніхто не може».

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