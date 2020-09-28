Как живется одесским пенсионерам в период карантина?

С марта мы живем на карантине. Строгом и адаптивном, с новыми правилами и другим мироощущением. А как живется одесским пенсионерам в этих условиях? Что изменилось в их жизни, на что они жалуются? Об этом рассказывают они сами.

Валентина Мартынюк, 79 лет:

— Мне стало сложно с медицинским обслуживанием. Поликлиника, больница… Там правила посещения меняются, не всегда во всем разберешься — по записи, по звонку? Мешают очереди, особенно в собесе. Мне вот справка нужна была. Пришлось ждать целую неделю. Но при этом, когда все только началось, я не испугалась. Даже сама удивилась: нет, не страшно. Вот что строго соблюдаю, так это масочный режим, без маски из дому не выхожу. Это мое четкое правило. И еще правило: не замыкаться в себе. Живу одна, так получилось. Но активно участвую в художественной самодеятельности, пою и танцую, читаю стихи. Есть друзья, есть общение — жизнь продолжается.

Любовь Манаева, 70 лет:

— Когда карантин только начался, я не впала в испуг. Конечно, сложно было поначалу: все закрыто, никаких мероприятий не проводится, а мне это необходимо. Я привыкла к активной жизни: пою в хоре, пишу стихи. Ну а когда жизнь стала поактивнее с послаблением карантина, даже жить стало веселее, мы снова с друзьями стали общаться. Конечно, многое и сейчас проходит в режиме онлайн, но я уверена: никакое живое общение онлайном не заменишь! А вообще, конечно, вся эта ситуация с коронавирусом угнетает, ну вот словно свободы внутренней меньше стало. С друзьями общались поначалу только по телефону. Теперь вот чаще встречаемся. И еще: нельзя впадать в тоску и нужно обязательно гулять на свежем воздухе.

Людмила Баранникова, 71 год:

— В марте все было «жестко». Дочь мне тогда сразу сказала: «Ты — в группе риска», и никуда не пускала, испугалась за меня. Даже в магазин не отпускала. Ну а дома всегда занятие найдется, главное — не впадать в перепуг. Между прочим, у нас во дворе многие испугались, даже друг с другом почти не общались. Ну а потом я поняла: надо хоть куда-то выходить. Гуляла поначалу с внуком во дворе. Потом — уже как обычно. Но обязательно в маске. Я пою в хоре «Поющие сердца», в библиотеку хожу, мы там, кстати, тоже с нашим хором выступаем. Это мое большое увлечение, да и сама жизнь теперь уже оживилась, к счастью. Остается надеяться, что мы справимся с этим ковидом. Главное одно — не унывать. Мы даже во дворе теперь собираемся, чтобы попеть вместе с соседями.

Людмила Вашковская, 70 лет:

— Знаете, не могу сказать, что когда начался карантин, я впала в страх. Как-то вместе со всеми вклинилась в новую жизнь — и все. Дома старались не «циклиться» на этой теме. Конечно, ограничения есть ограничения. Опять же, маски. Ну и что? И здесь можно творческий подход найти: я вот сама себе масочку вышила. Я вообще люблю вышивать, мне это такое удовольствие доставляет! Значит, уже хорошо. Еще люблю с бисером поработать. Главное ведь что? Отыскать радость в условиях, в которых живешь. Я вот еще и спортом немножко занимаюсь, гимнастикой. Общение вот тоже очень важно. Был карантин строгий — общались с друзьями онлайн. Даже песни друг другу пересылали онлайн. Сейчас ведь без компьютера — никак. Жизнь на пенсии у человека должна быть интересной, это, как я считаю, самое главное!

Вадим Невский, 88 лет:

— Как только узнал, что коронавирус и до нас дошел, что начался карантин — испугался, честно говоря. Поначалу подумал: все, из дому не выйду. Но, знаете, жизнь заставила — и вышел. И, оказывается, не так уж страшно. Да, потихоньку все происходило: сначала в магазин за необходимыми продуктами. Потом подумал: постоянное сидение дома — не выход, только во вред здоровью. Надо же и на воздухе бывать. Но если выхожу куда-то, то только в маске. А вообще новые условия жизни, конечно, сказались: понял, что с друзьями теперь общаюсь реже, чем раньше. Каждый ведь по-своему относится к карантину, многие, например, считают, что общаться нужно пореже, да и из дому выходить только в крайнем случае. Стал больше смотреть телевизор, музыку слушать люблю. Сам себе создал правило: пугаться происходящего не надо, из этого ничего путного не получится. А правила соблюдать необходимо обязательно. Ну а разве есть у нас другой выход?

Беседовала Мария Котова

Фото: Мария Котова