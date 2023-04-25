Девушка пыталась переправить «уклониста» за границу: прокуратура раскрыла схему

В Одесской области задержана женщина, которая незаконно «переправляла» мужчин за границу. За свои услуги она брала 6500 долларов США.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Как оказалось, женщина состояла в сговоре с работниками Государственной погранслужбы Украины.
За немалую сумму женщина пообещала организовать военнообязанному гражданину Украины беспрепятственное пересечение государственной границы в Молдову.
Схема была простая: для реализации плана подозреваемая предоставила ему поддельный паспорт гражданина Молдовы со штампом о взятии на консульский учет в республике Молдова. С таким паспортом, по сути, можно выезжать за границу. Но в момент передачи денег женщина была задержана с поличным.
В последнее время «уклонисты» прибегают к разным схемам. Недавно мы писали об одном мужчине, который «по-быстрому» сменил пол, чтобы сбежать за границу.
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Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.