Девушка пыталась переправить «уклониста» за границу: прокуратура раскрыла схему

В Одесской области задержана женщина, которая незаконно «переправляла» мужчин за границу. За свои услуги она брала 6500 долларов США.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Как оказалось, женщина состояла в сговоре с работниками Государственной погранслужбы Украины.

За немалую сумму женщина пообещала организовать военнообязанному гражданину Украины беспрепятственное пересечение государственной границы в Молдову.

Схема была простая: для реализации плана подозреваемая предоставила ему поддельный паспорт гражданина Молдовы со штампом о взятии на консульский учет в республике Молдова. С таким паспортом, по сути, можно выезжать за границу. Но в момент передачи денег женщина была задержана с поличным.

В последнее время «уклонисты» прибегают к разным схемам. Недавно мы писали об одном мужчине, который «по-быстрому» сменил пол, чтобы сбежать за границу.

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Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.