В Одесі небайдужі допомогли шестирічному хлопчику повернутися додому

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Про шестирічного хлопчика, який без супроводу дорослих знаходився на зупинці громадського транспорту на вулиці Академіка Корольова, поліцейських сповістила диспетчерка маршрутних таксі.

Малюка відвезли до територіального відділу поліції. Він назвав своє ім’я та повідомив, що мешкає у Малиновському районі міста. Ювенали швидко встановили, що хлопчик – син 32-річної одеситки, та розшукали жінку.

Зі слів громадянки стало відомо, що в Київський район Одеси вони з сином приїздили до бабусі, звідки хлопчик втік. Це нібито сталося не вперше, але оскільки дитина завжди поверталася сама, до поліції жінка не зверталася.

Наразі хлопчик вдома. Відносно матері складено адміністративний протокол за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Працівниками ювенальної превенції про подію буде повідомлено в службу у справах дітей для взяття цієї родини під нагляд.

Фото: пресслужба