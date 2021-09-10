Коронавирус 10 сентября: есть ли новый скачок заболеваемости в Одесской области?

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 233 новых случая коронавируса (COVID-19) против 220 днем ранее. Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

На сегодня в Одесской области 146 100 больных с COVID-19. За сутки умерли 7 человек (всего с начала пандемии таковых 3105), а выздоровели всего 46 жителей региона (всего 139 661).

В целом в Украине на утро 10 сентября лабораторно подтвердили 3 615 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 3 663). Всего в стране на сегодня 2 310 554 зараженных. За сутки умерли 76 человек, 1 310 больных выздоровели.

Как сообщалось ранее, на утро среды, 9 сентября, в Одесской области подтвердили 220 новых случаев коронавируса против 152 сутками ранее.

Также напомним, что с понедельника, 13 сентября, Украина не переходит в «желтую» зону карантина, а остается в «зеленой».

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