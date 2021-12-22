Новости Одессы и Одесской области

Первый снег в Одессе: коммунальщики предотвратили неприятности на дорогах (фото)

Первый снег в Одессе: коммунальщики предотвратили неприятности на дорогах (фото)

В мэрии Одессы отчитались о том, что коммунальные службы успешно одолели последствия первого снегопада, который накрыл город во вторник, 21 декабря.

На дороги Одессы вышло 24 единицы спецтехники

Подписаться

По сообщению пресс-службы горсовета, накануне вечером на улицы Одессы впервые в осенне-зимнем сезоне 2021/22 вышла спецтехника коммунального предприятия «Городские дороги», чтобы «стабилизировать состояние автомобильных дорог в связи с ухудшением погодных условий».

«Первый небольшой снег и понижение температуры привели к образованию наста (ледяной корки) на дорогах города. Во избежание возможных аварийных ситуаций на скользких дорогах специалисты Коммунального предприятия «Городские дороги» вывели на улицы Одессы спецтехнику. В работах было задействовано 24 единицы спецтехники»,

– сообщили в мэрии.

спецтехника в Одессе2

В Одессе решили отказаться от посыпки зимних дорог песком

Также отмечается, что в этом сезоне коммунальщики посыпали проезжую часть магистральных улиц хлористым натрием, тогда как в прошлые годы практиковалось посыпание дорог песчано-солевой смесью, после чего на улицах города оставалось много песка. Хлористый натрий также решает проблему оледенения, но при этом оставляет чистой проезжую часть.

На сегодняшний день на балансе одесских коммунальщиков находятся 107 единиц спецтехники, а также достаточно как хлористого натрия, так и песчано-солевой смеси.

Кроме того, с 1 декабря текущего года традиционно начато круглосуточное дежурство бригад КП «Городские дороги».

Читайте также:

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить