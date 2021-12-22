Первый снег в Одессе: коммунальщики предотвратили неприятности на дорогах (фото)

В мэрии Одессы отчитались о том, что коммунальные службы успешно одолели последствия первого снегопада, который накрыл город во вторник, 21 декабря.

На дороги Одессы вышло 24 единицы спецтехники

По сообщению пресс-службы горсовета, накануне вечером на улицы Одессы впервые в осенне-зимнем сезоне 2021/22 вышла спецтехника коммунального предприятия «Городские дороги», чтобы «стабилизировать состояние автомобильных дорог в связи с ухудшением погодных условий».

«Первый небольшой снег и понижение температуры привели к образованию наста (ледяной корки) на дорогах города. Во избежание возможных аварийных ситуаций на скользких дорогах специалисты Коммунального предприятия «Городские дороги» вывели на улицы Одессы спецтехнику. В работах было задействовано 24 единицы спецтехники»,

– сообщили в мэрии.

В Одессе решили отказаться от посыпки зимних дорог песком

Также отмечается, что в этом сезоне коммунальщики посыпали проезжую часть магистральных улиц хлористым натрием, тогда как в прошлые годы практиковалось посыпание дорог песчано-солевой смесью, после чего на улицах города оставалось много песка. Хлористый натрий также решает проблему оледенения, но при этом оставляет чистой проезжую часть.

На сегодняшний день на балансе одесских коммунальщиков находятся 107 единиц спецтехники, а также достаточно как хлористого натрия, так и песчано-солевой смеси.

Кроме того, с 1 декабря текущего года традиционно начато круглосуточное дежурство бригад КП «Городские дороги».

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Фото пресс-службы Одесского горсовета