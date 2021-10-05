Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 10 машин заменят «армию дворников»

В Одессе 10 машин заменят «армию дворников»

В городе появятся десять машин для уборки улиц. Они могут работать как в теплое время года, так т зимой.

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Об этом в своем видеоблоге сообщил вице-мэр Одессы Дмитрй Жеман.

Уборочные машины задействуют во всех районах города.

 Это и экономия ресурсов, и увеличение эффективности работы… На каждый район уже расписаны маршруты, и на них новые уборочные машины выйдут уже в этом году. Мы начнём получать эти машины с конца октября, и до конца ноября-месяца они будут в городе,

— рассказал чиновник.

Одесским дворникам безработица не грозит

По расчетам властей одна такая машина может заменить труд десяти и более дворников. Впрочем, людям безработица не грозит. Новые машины не создадут угрозу дворникам, а восполнят их недостачу.

В Одессе острая нехватка рабочих рук по этой специальности. Штаты многих ЖКСов укомплектованы дворниками лишь на половину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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