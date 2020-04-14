Перші сигнали – тривожні: міністр охорони здоров’я розповів про перевірку медичної галузі

Минулого тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медичної галузі. І хоча перевірка досі триває, сигнали про стан медичної системи України є дуже тривожними.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів – тривожні, – зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає у тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1 524 закладами спеціалізованої медичної допомоги.

Фото: УП

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