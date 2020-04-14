Вторая волна медреформы: как украинцев будут лечить в условиях пандемии?

В Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Реформаторы обещают гражданам, практически, полный пакет бесплатных медицинских гарантий от государства. Деньги «пойдут» за пациентом и в поликлиники, и в крупные больницы. Теперь он сможет свободно выбрать не только доктора «первички», но и медучреждение и врачей для стационарного лечения. Как будет осуществляться Программа медицинских гарантий в условиях пандемии? На вопросы проведения медреформы ответили руководитель Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан и директор департамента договорной работы Андрей Виленский.

Что изменится с апреля?

На сегодняшний день НСЗУ по всей Украине заключила договор с более 1500 медучреждений всех уровней медпомощи. Правда, они поменяли свой статус, и будут называться коммунальными некоммерческими предприятиями (КНП). Для этого обязаны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть компьютеризованными и подключенными к электронной медицинской информационной системе.

Программой медицинских гарантий определяется перечень медицинских услуг и лекарств, которые пациентам будет оплачивать государство из бюджета. На 2020 год ее финансирование составило 72 млрд. грн.

Деньги медучреждения будут получать от НСЗУ в зависимости от объема и типа медицинских услуг, которые они предоставляют больным. Так что пользовать пациента некачественно станет невыгодно с финансовой точки зрения. Ведь он может выбирать, к кому пойти на консультацию или операцию. И той больнице, которую пациент предпочтет, НСЗУ в свою очередь заплатит деньги за оказанные услуги. Чем больше услуг предоставит больница, тем больше денег заработает.

Все виды медицинской помощи распределены на 27 пакетов. В них вошли хирургические операции, роды, помощь при остром инфаркте миокарда, инсульте, лечение туберкулеза, психических расстройств… Больницам нужно выбрать пакеты, медицинские услуги которых она хочет и может оказать.

Пациенты смогут выбирать врачей, у которых хотят проконсультироваться или сделать операцию, без привязки к региону или месту регистрации. Получить бесплатную консультацию и медицинскую помощь можно будет по направлению семейного врача. Медицинская карта пациента будет электронной. А за прием специалиста без направления его услуги придется оплатить.

Деньги – за качественное лечение

– Появились новые правила, призванные оптимизировать работу врача и клинический маршрут пациента, – рассказала Оксана Мовчан. – Для врачей – это возможность видеть полностью информацию о пациенте: от его рождения, а не отдельные элементы. Появился и новый принцип финансирования. Государственный бюджет идет исключительно на лечение. Коммунальные затраты и развитие медучреждения должен финансировать собственник. Мы начали выравнивать существенные диспропорции, которые существовали на протяжении лет в медицинской системе Украины. Во-первых, финансирование разных видов заболеваний. На лечение инфаркта, например, которым страдают множество украинцев, выделялось 0,5 млрд. грн. в год, а на стоматологическую помощь, которая уже много лет не бесплатна, – порядка 1 млрд. Есть больницы, где инсульт лечили, условно говоря, активированным углем, а есть – где современными дорогими препаратами. До 2020 года оба эти методы государство оплачивало одинаково. И когда говорят, что мы у больниц забираем деньги, мы отвечаем: деньги отдаем той больнице, где могут провести качественной лечение пациентов.

В каких больницах и как будут лечить инсульт и инфаркт?

– Поскольку лечение инсультов и инфарктов относятся к приоритетным услугам, медучреждения, обладающие соответствующим пакетом, должны отвечать определенным требованиям. На сегодняшний день договор с НСЗУ подписали 195 КНП во всех регионах Украины. Для пациентов их сеть территориально доступна. Я думаю, что этот перечень увеличится, – считает Андрей Виленский – Тариф за лечение этих заболеваний – порядка 20 тыс. грн. Приоритетные услуги разрабатывались с включением обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского предназначения.

Лечение инсульта и инфаркта рассчитано таким образом, чтобы покрыть все расходы на пациента. Тарифы рассчитаны с учетом случаев разной тяжести. Мы работаем над тем, чтобы пациенты с инфарктом и инсультом не имели проблем с медикаментозным обеспечением – получали необходимые лекарства на месте.

Какие пакеты услуг предусмотрены для роддомов?

– В пакет входит пребывание в медучреждении, необходимая медицинская помощь роженице и новорожденному. Тариф – порядка 8 тыс. грн, – рассказал Андрей Виленский. – Для новорожденных с патологией есть два пакета, предусматривающих их раннюю реабилитацию, в том числе тех, кто родился преждевременно. По этому пакету очень высокий тариф. Если новорожденный родился с весом менее 1,5 кг, НСЗУ заплатит медучреждению за его реабилитацию порядка 80 тыс. грн.

Насколько объективна информация об отказе в финансировании и закрытии туберкулезных больниц?

– В Украине сложилась следующая ситуация: в разных областях стоимость лечения туберкулезных больных была разной. С 1 апреля она станет для всех одинаковой, – заверила Оксана Мовчан, – порядка 20 тыс. грн. Медучреждениям, которые не смогли своевременно реорганизоваться и оптимизировать внутри себя лечебные процессы, в заключении договоров было отказано. НСЗУ законтрактовала КНП, которые качественно предоставляют эту помощь по всей стране с равной доступностью.

Какие меры предпринимает НСЗУ для борьбы с коронавирусной инфекцией?

– Средства на Программу медицинских гарантий были рассчитаны в прошлом году, когда мы еще не знали, что Украине придется бороться с коронавирусом. Сегодня дополнительно правительство выделило 906 млн. грн. на поддержку больниц в период пандемии. Это резерв оперативного реагирования местных администраций на потребности медучреждений. НСЗУ будет контролировать их распределение в больницы через электронную систему, отслеживать результативность использования роботы этих средств, – заверила Оксана Мовчан. – Сегодня мы мотивируем врачей «первички» вести специальные медицинские записи при подозрении заболевания пациента COVID-19. Собираем эту информацию и делимся ею с МОЗ. Чтобы избежать угрозы заражения пациентов с другими заболеваниями, выделен специальный перечень больниц, рекомендованных руководству областей для приема инфицированных коронавирусом. Здесь можно сосредоточить необходимое оснащение, лекарства, меры индивидуальной защиты для врачей.

Как войдут в реформу инфекционные больницы? Когда будет разработан отдельный пакет на лечение пациентов с COVID-19?

– Инфекционные больницы получили возможность заключать договора по терапевтическому пакету – то есть, без проведения хирургических операций. Предусмотрены коэффициенты сложности: чем сложней инфекционное заболевание, тем больше медучреждение получит за этот случай, – рассказал Андрей Виленский. – Что касается инфекционных больниц, которые сегодня оказывают помощь больным COVID-19, есть планы, ввести для них отдельный пакет на лечение пациентов с коронавирусом. И сегодня МОЗ и Минфин рассматривают наши предложения об особом финансировании таких больных.

Как медучреждения 2 уровня будут оказывать медицинскую помощь пациентам, у которых нет декларации с семейным врачом? Оплатит ли такое лечение НСЗУ?

– Если у больного есть потребность в экстренной медицинской помощи, он ее получит в стационарном медучреждении. Для пациента она будет бесплатной – оплатит НСЗУ. Если это экстренный случай, у больного есть возможность вызвать неотложку независимо от того, заключена ли декларация с семейным врачом, и получить бесплатную помощь. Сегодня экстренная лечебная помощь – это первая линия фронта, – подчеркнула Оксана Мовчан. – Мы подали свои предложения в МОЗ об увеличении ее финансирования. В первую очередь – за счет добавочных средств, выделенных правительством на лечение пациентов с коронавирусом.

Фото: hromadske.ua

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