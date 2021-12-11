Перепись населения-2023: о чем спросят украинцев?

В Украине утвердили программу переписи населения, которая запланирована на 2023 год. Во время этой переписи граждане должны будут ответить на более чем 50 вопросов.
Об этом сообщает Госслужба статистики.
«Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения»,
– сказано в сообщении.
Вопросы сгруппируют в несколько блоков. Они будут содержать информацию:
- об основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
- об этническом происхождении, языке и гражданстве;
- об образовании;
- об источниках средств существования;
- о занятости;
- о миграционной активности;
- об определении статуса инвалидности;
- о жилищных условиях.
Читайте также: Сколько нас и каких: как менялось население Одессы
Также стало известно, что в отличие от предыдущей переписи населения, следующую проведут смешанным методом – с использованием не только устных опросов граждан, но и опросов через интернет и информации из государственных реестров.
Как отмечают в Госстате, ответы на эти вопросы позволят оценить условия жизни каждого человека и сопоставить их с ситуацией в других государствах.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. По ее данным, украинцев было 48,5 миллионов. Бюджет переписи составил 194,2 млн грн.
По данным на 1 декабря 2019 года, население Украины (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляло 37,29 млн человек.
Напомним, в конце 2020 года Кабмин одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.
А на пресс-марафоне, состоявшимся 26 ноября 2021 года, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина работает над разработкой онлайн-переписи и электронных выборов совместно с компаниями Microsoft и Apple.
Отметим, что Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.
Фото: Vgorode.ua