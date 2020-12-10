Перепись населения: когда и как посчитают украинцев?

Кабинет министров Украины одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Соответствующее решение приняли на заседании правительства вчера, 9 декабря.

Перепись населения обойдется в 7,26 млрд грн. 70% этой суммы пойдет на зарплаты временным сотрудникам, а таких должно быть около 98 тысяч человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения, подготовленному Государственной службой статистики.

«Перепись имеет важное экономическое и общественно-политическое значение и требует тщательной подготовки. Согласно предварительному распоряжению Кабмина (от 9 апреля 2008 года) перепись должна быть в 2020 году», – отметил на своей странице в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

Между тем, по словам министра, сегодня, учитывая ситуацию с эпидемией и карантином, а также реальные финансовые возможности, подготовить данное мероприятие нереально, и поэтому перепись украинцев решено перенести на 2023 год.

Напомним, в последний раз перепись населения в Украине проводилась с 5 по 14 декабря 2001 года. Тогда в стране насчитали 48 млн 457 тыс. человек.

О том, как проходила первая перепись населения Одессы, читайте ЗДЕСЬ.

Фото: Vgorode.ua