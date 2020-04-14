Сколько нас и каких: как менялось население Одессы

Одесский историк, создатель экскурсионного агентства «Тудой-сюдой» Александр Бабич рассказал о том, как росла численность города, кто и почему заселял Одессу в разные эпохи, и что мы в результате имеем.

Люди шанса

Как делает акцент Александр Бабич, упоминание о Хаджибее ведется с начала 15 века, но говорить о его численности мы из-за отсутствия исторических данных попросту не можем.

— Не очень-то удобно было приезжать в город, где нет воды, трудно преодолеть степной «океан» и отсутствует инфраструктура. Новое образование на месте Хаджибея заселяли, в основном, люди, которых называют авантюристами. Это люди шанса, те, кто готов на поступок. И сюда ринулись украинские казаки из разоренной Сечи. Историк Владимир Яковлев в труде «К истории заселения Хаджибея (1789-1795)» (издание 1889 г.) пишет, что «в пестром населении Одессы русский элемент не играет первенствующей роли…». Далее читаем: «Разночинцы, черноморцы и казенные поселяне поселялись без всякого сведения и разрешения магистрата», — рассказывает историк.

Ну а далее появились хутора — Усатово, Нерубайское и так далее, так далее. И вот уже появляется первый одесский фольклор — «а в Одесі добре жити, мішком хліба не носити, на панщину не ходити, подушного не платити» и т.д.

— Главная добыча того времени — это соль. Вот и пели такие песни чумаки. Потом казаки начали добывать камень, стали появляться первые огороды, зажили, в общем, — рассказывает Александр.

Одесса заселяется

Представьте, в 1795 году население Одессы составляло 2349 человек (по первой переписи населения — так называемой «дерибасовской переписи»). Из них — 1615 мужчин, 734 женщины. Историк приводит цитату из труда В.Яковлева об Одессе того времени: «Не то военный лагерь, не то значительная ярмарка… Ни одной постоянной церкви… И даже женщины были редкостью», зато «много кабаков с дешевой водкой».

Граф Ланжерон писал: «Жажда наживы и свободной разгульной жизни привлекала сюда авантюристов, которые, за малым исключением, являлись отбросами России и Европы…».

— И все же о первых поселенцах города я бы сказал, прежде всего, как о великих авантюристах. Многие иностранцы привезли в Одессу настоящий креатив, европейскость. И уже не столь важно, по какой причине они приехали именно сюда. Французы, поляки, немцы, греки, англичане — все они внесли свой особый вклад в развитие города. Например, улицы Кузнечная, Каретный переулок, Ремесленная — яркий показатель того, как здесь поселялись немцы, которые «умели что-то делать, создавать». Они поначалу создавали мастерские, а потом уже и фабрики, — делает акцент историк.

Так было, понятное дело, лишь до Первой мировой, когда тех же немцев стали серьезно притеснять, не говоря уже о лихих «революционных» годах… До 1941 года, рассказывает Александр, «тех же немцев дожило уже всего ничего»…

Сумасшедшая динамика!

Город стремительно рос. Росла и численность населения. В 1832 году мы уже могли похвастаться 51988 одесситами! В 1848 году население исчислялось 68765 жителями.

— Это сумасшедшая динамика! В 1852 году Одесса становится четвертым (после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы) городом империи по численности населения — 96446 жителей. Наибольшее число из них составляли мещане, то есть, горожане.

Ну а что же происходит в столь быстро растущем городе в эти времена? Много чего. Александр приводит любопытную цитату из книги «Одесса. 1794-1914», где город характеризуется как «безнадежно запутавшийся в долгах вследствие безрассудства его городских властей, неспособный объединить силы из-за постоянно меняющегося населения, не объединенного узами общей национальности и вероисповедания, сотрясаемый сверх того постоянно периодическими торговыми кризисами…». Досталось в материале того времени (вторая половина 19 века) и «присылаемым в Одессу из Петербурга губернаторам, градоначальникам и полицмейстерам, которые не способны овладеть ситуацией».

Но при этом народ все продолжает прибывать в Одессу. Уже к 1867 году средняя цифра приезжающих в город составляет 250 человек в день!

К 1894 году население города выросло до 340526 жителей. Интересно распределение одесситов по вероисповеданию. Больше всего православных одесситов — более 195 тысяч человек. Иудеев — более 112 тысяч, католиков — почти 20 тысяч.

Какой язык родной?

1897 год. В Российской империи проводится большая перепись населения. И вот тут, как рассказывает Александр Бабич, получается ну очень интересная «картинка» по Одессе. В сводных таблицах мы видим, что среди нескольких десятков языков, которые одесситы считают родным, есть какие угодно, но только не украинский. Ну нет такого языка, если исходить из представленных таблиц того времени. Зато исходя из другой таблицы тех же времен и посвященных той же большой переписи, получается, что одесситы говорили на трех русских языках — великорусском, малорусском и белорусском.

Как подчеркивает историк, к моменту этой переписи уже вышли «знаменитые» Валуевский циркуляр и Эмский указ, запрещавшие украинский язык как таковой. И проговаривать о нем в этой переписи было «нецелесообразно», он ведь вроде как используется лишь «дома».

И еще. Более половины населения Одессы к тому году составляли не родившиеся в городе, а те самые «понаехавшие». Больше всего к концу 19 века в Одессу приезжали люди из разных украинских губерний. По-прежнему основу населения (более 50 процентов) города составляли мещане. Далее следуют: крестьяне (около 30 процентов), дворяне (5,5 процентов).

Преобладающим занятием к 1897 году в городе была торговля.

Одесса в катаклизмах

— 1905 год… Мягко говоря, период волнений. Знаменитая тема «против кого будем дружить?». Тогда-то и начались еврейские погромы. Многие из них уезжают в США. Потом — великая война, та самая, Первая мировая. Потом гражданская, революция, бурная смена властей, террор, когда шариковы и швондеры уничтожали преображенских и борменталей, голод с фактами людоедства. И вот как это сказывается на численности населения города. В 1914 году в Одессе проживало 481500 человек. В 1923 году мы «имели» немногим больше 299 тысяч жителей, — приводит факты историк.

Расстрельные приговоры

1925 год. По данным переписи Одесса по численности населения на пятом месте в стране — после Москвы, Ленинграда, Киева и Баку. Красота какая, растет город! И все бы хорошо, вот только начинается большой террор. Репрессии. Такая вот душераздирающая статистика: только за два года (1937-38) в Одессе были приговорены к расстрелу (так называемая «первая категория») 5270 человек.

— Одесса не была рекордсменом по количеству расстрельных приговоров. Но сверху пожурили — и в столицу стали лететь письма с просьбой «повысить лимит на первую категорию». Такое вот «стахановское движение» по расстрелам поднялось. Уже были уничтожены практически все дворяне и священнослужители, националисты и прочие. В «ход» пошли рабочие и крестьяне, — рассказывает историк.

Результаты переписи населения 1937 года были уничтожены. Они не понравились великому кормчему товарищу Сталину. Ну а перепись населения 1939 года — это, как рассказывает Александр, по сути, «нарисованные» цифры, на них нельзя опираться.

Вторая мировая: одесский «счет»

Что же касается Второй Мировой войны, то если к июню 1941 года население Одессы составляло 604 тысячи жителей, то к июню 1944 года — 228862. Все это результаты мобилизации, эвакуации, гибели от бомбежек, тех же репрессий, уничтожения румынами одесских евреев, а также тех, кто покинул город вместе с оккупантами (в том числе и одесситок, вышедших за них замуж).

Кстати, как рассказывает историк, в период оккупации тоже проводилась перепись населения. Это было в феврале 1942 года. Исходя из данных, на тот момент чуть более 40 процентов населения Одессы составляли украинцы, 37,8% — русские, 12,5% — евреи. Что касается еврейского населения, отмеченного в переписи, то это лишь оставшиеся на тот момент люди. Совсем скоро уничтожат и их…

Историк приводит еще один документ. Это справка главы городской милиции, составленная в 1941 году еще до прихода в город румынских войск. Она рассказывает о раскрытых преступлениях в Одессе в пик обороны города — в июне-октябре 1941 года.

— Самая большая цифра, более трех тысяч человек, — это уклонившиеся от мобилизации, 1275 дезертиров. Далее, по нисходящей, следуют такие преступления: мародерство, спекуляция, воровство и т.д., — рассказывает Александр.

Город-миллионник

Согласно данным переписей населения, после войны Одесса снова стала стремительно расти. Городом-миллионником Одесса становится (торжественно и празднично) в декабре 1974 года.

По данным переписи населения 2001 года в городе проживало 1029049 одесситов. По данным Главного управления статистики на 1 января 2019 года в Одессе проживает 1013159 жителей.

Как менялась численность населения Одессы

1795 год — 2349 человек

1832 — 51988

1848 — 68765

1849 — 86729

1852 — 96446

1894 — 340526

1914 — 481500

1923 — 299148

1925 — 420888

1941 — 604000

1944 — 228862

1959 — 667182

1970 — 891546

1989 — 1115371

2001 — 1029049

2019 — 1013159

P.S. Александр Бабич в наши непростые дни призывает помочь и материально поддержать БФ «Корпорация Монстров», который сейчас оказывает серьезную помощь не только нуждающимся в помощи одесситам, но и одесским больницам.

Сделать перевод средств можно:

* на сайте фонда

* на карту Приватбанка, привязанную к счету 5169 3305 1608 8389

* для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293,

IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 328704

* для клиентов Монобанка – нужно перейти в раздел “Благотворительность”, выбрать фонд “Корпорация монстров” в списке.

Фото и скриншоты автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!