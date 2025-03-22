Прогноз погоды в Одессе на 23 марта
Завтра в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 23 марта
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции: Постные голубцы по-кодымски: постный рецепт из Одесской области.
Фото Марии Котовой