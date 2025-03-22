Прогноз погоди в Одесі на 23 березня
Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 23 березня
По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової