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Прогноз погоди в Одесі на 23 березня

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Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 23 березня

По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Пісні голубці по-кодимськи: пісний рецепт з Одеської області.

Фото Марії Котової

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