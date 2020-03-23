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Новости Одессы и Одесской области

Передумали. Льготный проезд в общественном транспорте Одессы отменять не будут

Передумали. Льготный проезд в общественном транспорте Одессы отменять не будут

Льготы на проезд в общественном транспорте на время карантина отменять пока не будут, поскольку это создаст трудности работающим пенсионерам.

Об этом на аппаратном совещании сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Есть работающие пенсионеры, которые также будут лишены этих льгот. Поэтому я прошу департамент транспорта внимательно отнестись к этому вопросу. Мы еще раз обратимся к людям льготной категории, чтобы без особой надобности они не выходили из дома и не заполняли городской транспорт. Транспорт пока работает, мы не планируем его останавливать, но будем действовать по ситуации и согласно обстановке», — отметил он.

По его словам, отменить льготу может только городской совет.

 

Напомним, ранее вице-мэр Павел Вугельман заявил, что с 23 марта в Одессе временно отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий пассажиров.

Фото: ОГЭТ

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