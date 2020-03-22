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Новости Одессы и Одесской области

Льготы на проезд в общественном транспорте Одессы временно отменят с 23 марта

Льготы на проезд в общественном транспорте Одессы временно отменят с 23 марта

На период карантина в Одессе отменят бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах и маршрутках.

Об этом заявил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, в целом общественный транспорт пока продолжит курсировать. Однако правила пользования им ужесточат.

Помимо лимита на количество пассажиров (по десять человек в одном транспортном средстве) и масочного режима, введут и отмену льгот.

Это нужно для того, чтобы как можно больше пожилых людей оставалось дома, так как они – самая уязвимая к коронавирусу категория. По мнению властей, так пенсионеры начнут выезжать куда-то только в случае крайней необходимости.

Отмена льгот начнет действовать 23 марта и продлится до окончания карантина.

Отметим, что в Киеве нормы пользования транспортом сделали еще более жесткими. С понедельника, 23 марта, проехать в нем смогут только те, кто связан с обеспечением жизнедеятельности столицы, как медики, военные, правоохранители, представители спецслужб.

В тему

В Одесской инфекционке, по сотоянию на утро 22 марта, находится 13 человек с подозрением на коронавирус. В одесскую больницу также доставили новую пациентку из Захаровского района, которую предстоит проверить на инфекцию. У женщины выявили предварительные симптомы заболевания. Все, с кем она контактировала, помещены на самоизоляцию и предупреждены об ответственности за несоблюдение карантина.

Фото: dumskaya.net

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