Перед смертью погибший во время пожара в центре Одессы студент звонил маме

Одной из жертв пожара на улице Троицкой в Одессе стал студент второго курса колледжа гостинично-ресторанного бизнеса, 16-летний Кирилл Трофимчук.

Накануне парень несколько раз созванивался с мамой Аленой.

Об этом Алена Трофимчук рассказала изданию fakty.ua.

По словам женщины, сын с самого утра плохо себя чувствовал. Звонил еще когда ехал на занятия, сказал, что его тошнит в маршрутке.

– Когда Кирилл доехал до колледжа, позвонил еще раз, – вспоминает одесситка. – Мама, говорит, у меня кружится голова. Может, мне не идти на пары? Как будто что-то предчувствовал…

Уже когда начался пожар, Кирилл успел еще раз набрать маму. Студент смог сквозь слезы объяснить, что здание горит, и нет возможности выбраться.

– Я закричала ему: бейте окна! – рассказала женщина. – Он сказал: не могу, задыхаюсь, я очень тебя люблю, мамочка. Я услышала в трубку, как другие дети кричат и прощаются с родителями. Потом связь оборвалась.

Напомним, 4 декабря утром загорелось шестиэтажное здание по улице Троицкой, 25. В огненном плену оказались студенты расположенного там Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Там же находятся Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины, БТИ и другие учреждения.

По последним данным, количество погибших достигло десяти, еще 32 человека пострадало, восемь человек числятся пропавшими без вести. По словам родственников учащихся в колледже одесситов, в учебном учреждении не сработала пожарная сигнализация, из-за чего студенты не смогли вовремя эвакуироваться. Правоохранители, в свою очередь, предполагают, что возгорание могло начаться из-за неисправной электропроводки. Также не исключают версию с умышленным поджогом. По факту происшествия завели уголовное дело.

Фото: timer-odessa.net

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