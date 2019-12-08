Количество жертв пожара в Одессе достигло десяти человек

По состоянию на 10.00 8 декабря количество погибших при пожаре в одесском колледже составляет 10 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются круглосуточно.

Как сообщает ГУ НП Одесской области, во время проведения поисково-спасательной операции обнаружены еще 2 обгоревших тела. Сейчас их пытаются опознать.

4 декабря в больнице от полученных травм скончалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко. Позже опознали тело преподавательницы высшей математики и информатики колледжа Анны Бортюк. Она до последнего выводила детей, но когда в очередной раз вошла в здание, погибла.

Идентифицировали также тело сотрудницы колледжа Марины Коваль.

Исходя из сообщений родственников в социальных сетях, установлена личность еще одного погибшего – 16-летнего студента Кирилла Трофимчука.

Остальные жертвы пожара, тела которых достали из-под завалов, пока не опознаны.

7 декабря в больнице умер спасатель 1976 года рождения. Он был госпитализирован 4 декабря. Скончался от травм, полученных во время тушения пожара.

Как сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь спасателя оборвалась.

В результате пожара пострадало 30 человек, в больницах остается 9 человек.

Всего с начала разборки завала вывезено 936 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 260 чел. и 41 единица техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

На месте происшествия разбирают конструкции верхней части здания, экспертная группа провела замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор. Кроме того, расчищен внутренний двор колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций. На месте работает автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Фото: ГС ЧС

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