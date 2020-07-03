Новости Одессы и Одесской области

Паводок на Днестре и оползни в центре Одессы: криминальные и стихийные происшествия

Паводок на Днестре и оползни в центре Одессы: криминальные и стихийные происшествия

Последние несколько дней в Одессе и области случались криминальные события и стихийные бедствия.

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  • В Одессе в результате оползней может пострадать многоэтажный ЖК. Дорога, стоянка и фундамент ЖК “Апельсин” на улице Среднефонтанской, 35, за год просели более чем на 8 мм.
  • Трассу Одесса-Рени могут перекрыть в случае увеличения уровня паводков. 3-4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на р. Днестр возле с. Маяки.
  • В пруду на Одессчине нашли утопленника. Для этого спасатели обследовали 3 тыс. кв. метров дня пруда в с. Ивашков Кодымского района.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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