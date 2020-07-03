Паводок на Днестре и оползни в центре Одессы: криминальные и стихийные происшествия

Последние несколько дней в Одессе и области случались криминальные события и стихийные бедствия.
- В Одессе в результате оползней может пострадать многоэтажный ЖК. Дорога, стоянка и фундамент ЖК “Апельсин” на улице Среднефонтанской, 35, за год просели более чем на 8 мм.
- Трассу Одесса-Рени могут перекрыть в случае увеличения уровня паводков. 3-4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на р. Днестр возле с. Маяки.
- В пруду на Одессчине нашли утопленника. Для этого спасатели обследовали 3 тыс. кв. метров дня пруда в с. Ивашков Кодымского района.
- Военная прокуратура Южного региона разоблачила коменданта хозчасти санатория «Одесса». Он три года получал зарплаты за людей, которые числились сотрудниками санатория, но на работу не ходили.