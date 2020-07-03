В Одесі внаслідок зсувів може постраждати багатоповерховий ЖК

Дорога, стоянка та фундамент ЖК “Апельсин”, що на вулиці Середньофонтанській, 35, за рік просіли більш, ніж на 8 мм.

Про це свідчать дані геодинамічних досліджень зони руйнування житлових будинків у м. Одеса, що відбулись у травні-червні 2020 року, які проводив Одеський філіал НЦУВКЗ.

– Якщо, за спорудою на вулиці Ясна, 10 ще можна припустити просідання тільки фундаменту самої будови, то на Середньофонтанській, 35 (ЖК Апельсин) ситуація, явно, інша. Тут мова йде про просідання не тільки самого ЖК і прилеглих старих будівель, а й дорожнього полотна, і стоянки і т.д, – зазначив на своїй сторінці у Facebook Владислав Балінський.

З використанням технологій супутникової інтерферометрії НЦУВКЗ проведено дослідження вертикальних зміщень земної поверхні у місцях руйнування житлових будинків у м. Одеса у травні-червні.

Під час дослідження місця обвалу на вулиці Середньофонтанській, 29, науковці помітили, що значно просів фасад житлового комплексу “Апельсин”.

Варто зазначити, що комплекс здали в експлуатацію наприкінці 2016 року.

При Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова в листопаді 2019 року на II-й науково-практичній конференції “Підземні споруди Одеси і Одеської області” питання зсувів та стічних вод обговорювалося. Однією з тез, озвучених на конференції при дослідженні причини осідання будівлі інфекційної лікарні була:

Одна з актуальних гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем Одеси – неухильне підвищення рівня підземних вод в результаті тривалої дії техногенних факторів. Гідрогеологічний стан міста продовжує погіршуватися, незважаючи на щорічні витрати на водозниження. Вікові зміни в прибуткових елементах балансу призвели до підйому рівня, збільшення дебітів джерел і опріснення другого від поверхні водоносного горизонту – понтичного. Зростання рівнів і водорясності понтичного водоносного горизонту обумовлюють зниження міцності понтичних вапняків, погіршення гірничотехнічного стану катакомб, активізацію процесів суффозии і карстоутворення.

– Як бачите, тепер ті негативні гідрологічні процеси пов’язані з висотною забудовою Одеси, про які вже не перше десятиліття кажуть геологи, перестали бути тільки теорією. На жаль, вже зараз на виправлення ситуації по місту в цілому не вистачить ніяких коштів. Тепер, залишається тільки вести моніторинг для того, щоб хоча б зберегти життя людям, – підсумував Владислав Балінський.

Фото: Будова