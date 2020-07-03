Трасу Одеса-Рені можуть перекрити в разі збільшення рівня паводків

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Внаслідок цього можливе затоплення понижених ділянок автодороги М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест)

Наразі Служба автомобільних доріг проводить заходи щодо недопущення підтоплення ділянок автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені.

Якщо рівень води буде досягати критичних відміток, Служба автомобільних доріг в Одеський області прийме рішення та надасть розпорядження щодо перекриття небезпечних ділянок на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені(на Бухарест).

Фото: пресслужба