День осовобождения Одессы: горожан просят соблюдать в праздник карантин (видео)

Посещать парки и скверы в период карантина запретили.

Но 10 апреля для одесситов – особая дата, день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В полиции не исключают того, что в эту дату горожане захотят возложить цветы к Памятнику неизвестному матросу в парке Шевченко.

При этом там напомнили, что, согласно постановлению Кабмина, проводить массовые мероприятия запрещено. На улице необходимо быть в маске, передвигаясь группами не более двух человек.

В свою очередь, мэр города Геннадий Труханов, записал видообращение к одесситам в праздник.

– Призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер, – отметил он. – На улице это: использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов.

Правоохранители также попросили желающих отметить праздник не забывать о том, что использовать коммунистическую символику и георгиевские ленты запрещено законом.

Фото: pbs.twimg.com

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