Пасха на карантине: где смотреть трансляцию богослужений из одесских храмов

В Одессе из-за карантина пасхальные богослужения будут проходить с ограничениями. Но их можно увидеть в режиме онлайн.

В частности, прямую трансляцию ночного Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора можно смотреть на одесских телевизионных каналах: «ГЛАС», «ГЛАС +» и канале «Ютуб» Одесской епархии. Начало трансляции – в 23:40 1 мая, сообщили в мэрии Одессы.

Также экраны для трансляций будут на:

прихрамовой территории Свято-Алексеевского храма (Алексеевская пл., 19а);

прихрамовой территории Кафедрального храма Святого Апостола Андрея Первозванного (ул. Гимназическая, 22/24);

прихрамовой территории Кафедрального собора Рождества Христова (ул. Пастера, 5);

прихрамовой территории Храма Одесской Народной Церкви (сквер им. Георгия Гамова, 3).

Напомним, что Одесская епархия УПЦ также организовала ряд локаций, на которых будут освящать пасхальные корзины 2 мая с 8.00 до 11.00.