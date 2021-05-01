Новости Одессы и Одесской области

Пасха на карантине: где смотреть трансляцию богослужений из одесских храмов

Пасха на карантине: где смотреть трансляцию богослужений из одесских храмов

В Одессе из-за карантина пасхальные богослужения будут проходить с ограничениями. Но их можно увидеть в режиме онлайн. 

В частности, прямую трансляцию ночного Пасхального богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора можно смотреть на одесских телевизионных каналах: «ГЛАС», «ГЛАС +» и канале «Ютуб» Одесской епархии. Начало трансляции – в 23:40 1 мая, сообщили в мэрии Одессы.

Также экраны для трансляций будут на:

прихрамовой территории Свято-Алексеевского храма (Алексеевская пл., 19а);

прихрамовой территории Кафедрального храма Святого Апостола Андрея Первозванного (ул. Гимназическая, 22/24);

прихрамовой территории Кафедрального собора Рождества Христова (ул. Пастера, 5);

прихрамовой территории Храма Одесской Народной Церкви (сквер им. Георгия Гамова, 3).

Напомним, что Одесская епархия УПЦ также организовала ряд локаций, на которых будут освящать пасхальные корзины 2 мая с 8.00 до 11.00.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить