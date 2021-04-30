Где святить паски и яйца в Одессе: адреса богослужений от Одесской епархии УПЦ

Тайные знаки на Пасхальной писанке: что означают рисунки и цвета (фото, видео) Традиция дарить на Пасху крашеные яйца существует уже очень давно. Яйцо символизирует божественное начало, начало всякой жизни. Знающие люди никогда не изображали на писанках ни одного лишнего элемента или знака, не имеющего смысла. О чем же говорят эти символы? ПОДРОБНЕЕ

СБУ предупредила об опасности диверсий на Пасху Служба безопасности Украины призвала граждан к бдительности во время майских праздников и заявила о вероятности диверсий. ПОДРОБНЕЕ