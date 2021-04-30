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Где святить паски и яйца в Одессе: адреса богослужений от Одесской епархии УПЦ

Где святить паски и яйца в Одессе: адреса богослужений от Одесской епархии УПЦ

В Одесской епархии Украинской православной церкви назвали адреса пасхальных богослужений, где будут проводить обряды освящения «пасхальных» корзин.

“В связи с карантинными ограничениями Одесская епархия обращается ко всем жителям г. Одессы и Одесской области с призывом принять во внимание требования государственных властей соблюдать противоэпидемические меры во время праздника Пасхи. Средства защиты и социальная дистанция обязательны для всех, кто в пасхальную ночь будет молиться за богослужениями в храмах. Для того, чтобы избежать большого скопления людей, в городе определены локации освящения пасхальных приношений священнослужителями Одесской епархии УПЦ”, – сообщили в епархии.

Адреса следующие:

  • Добровольского проспект, 2/1
  • Добровольского проспект, 122/1
  • Ул. Василия Стуса, 10, (возле СОШ № 110)
  • Ул. Балковская, 199, АТБ-Маркет.
  • площадь Б. Деревянко (Дом Мебели) возле магазина «Рошен»
  • ул. Героев Крут, угол ул. Космонавтов
  • площадь Толбухина, «Сильпо»
  • ул. Генерала Петрова, «Сильпо»
  • ул. С. Рихтера (Щорса), 126/128
  • ул. Сегедская, угол ул. Маршала Говорова
  • ул. Среднефонтанская, угол ул. Артиллерийской
  • Ул.Люстдорфская дорога 90
  • Ул . Краснова, 11/1,
  • ул. Фонтанская дорога, 43/2
  • пр-т Небесной сотни / ул. Левитана у Поклонного Креста рядом с ТЦ «Сундук»
  • пр-т Небесной сотни, 111 (Маршал)
  • пр-т Небесной сотни, 14 д ( Сильпо)
  • ул. Ак. Королёва 28 напротив Киевской РА
  • ул. Ак. Королёва 12 возле школы № 63
  • ул. Люстдорфская дорога – ТЦ «Вузовский»
  • ул. Люстдорфская дорога 152 школа № 78
  • ул. Ак. Вильямса 45 Таврия В
  • ул. Люстдорфская дорога 55 Таврия
  • ул. Фонтанская дорога, 65
  • ул. Судостроительная, 13

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