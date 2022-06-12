Парочку, прилюдно занявшуюся сексом в Одессе, привлекли к ответственности

В пляжном клубе, расположенном возле Трассы здоровья, парочка отдыхающих занялась сексом на глазах сотен прохожих. Людей возмутила не столько откровенность действий мужчины и женщины, сколько то, что утехам на публике они предались во время войны.

Об инциденте стало известно после того, как многочисленные очевидцы размести видео пляжного «отдыха» пары в социальных сетях.

Отмечается, что администрация пляжного клуба была в курсе происходящего, но ничего не сделала, что воспрепятствовать непристойному поведению.

История получила неожиданное продолжение, когда спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что любителей публичных плотских утех вычислили и вручили им повестки в военкомат.

Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию. Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе – отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем они могут привести к нормальному балансу во время боевых действий,

— написал он в своем телеграм-канале.