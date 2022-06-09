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Будут ли вечеринки и дискотеки в клубах у моря в 2022 году

Будут ли вечеринки и дискотеки в клубах у моря в 2022 году

Областные власти рассказали, как будут работать в этом году клубы на побережье. Никаких вечеринок и дискотек: только спокойный и оздоровительный отдых.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал на брифинге в пресс-центре Одесского горсовета, как будут работать летом 2022 года прибрежные комплексы предоставления услуг в сфере отдыха.

Заведения должны закрываться до 22.00

Он сообщил, что развлекательным заведениям нельзя работать в вечернее время. Завершить работу заведения должны не позднее 20.00-22.00, что позволит безопасно завершить работу и добраться до домов сотрудникам заведений и отдыхающим.

Запрещено проведение дискотек, праздничных мероприятий, концертов и массовых мероприятий с большим скоплением людей.

Ситуация с продажей алкогольных напитков

Распоряжением руководителя Одесской ОВА Максима Марченко, продажа всех видов алкогольных напитков разрешена в период с 09.00 до 18.00. После это срока продавать алкоголь нельзя. Это правило распространяется не только на торговые точки, но и на заведения сферы отдыха – на кафе и рестораны.

Сергей Братчук попросил, в случае обнаружения нарушений правил работы заведений сферы отдыха, сообщать ему об этом в чат-бот его телеграмм-канала или в месседжер на странице в Фейсбуке.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в сфере летних развлечений для комендантского часа исключений нет – все ночные клубы ночью должны быть закрыты. Как и доступ к морской воде. Не важно, частный это пляж или общественный.

Также мы сообщали, что руководитель Одесской ОВА Максим Марченко пообещал разобраться с ночной жизнью в Аркадии, в особенности с гулянками и драками.

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