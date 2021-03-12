Парковку у стадиона «Черноморец» сделали платной

По словам местной охраны, новый собственник спортивного объекта распорядился взимать плату за парковку дольше 15 минут. На данный момент бесплатно к стадиону пропускают только тех, кто едет на мойку, живет или работает в отеле, а также владельцев и сотрудников кафе, магазинов и фитнес-центра, расположенных в «Черноморце». А вот другим одесситам и туристам на автомобилях придется платить «дань», чтобы сфотографироваться около Карантинной аркады и погулять у стадиона.

Ранее мы сообщали, что в Одесском аэропорту изменят правила парковки.