Безопасный город: кто за нами следит и зачем это Одессе?

Почти два года прошло после презентации муниципальной программы видеонаблюдения «Безопасный город». В Одессе за порядком следит и ведет аналитику автоматизированная система, которая умеет распознавать лица, автомобильные номера и замерять скоростной режим. В начале в системе было 412 видеокамер с высоким качеством разрешения и возможностью увеличения изображения. О результатах работы программы «Безопасный город» узнавала корреспондент «Одесской жизни».

Безопасность в приоритете

Еще в 2017 году в Одессе работало несколько десятков камер полиции и коммунального предприятия «СМЭП», но для города-миллионника этого недостаточно. Тогда создали новое подразделение – «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы» или проще — «Центр-077».

По словам начальника управления организационно-аналитического обеспечения департамента муниципальной безопасности Бориса Магазинника, Одесса стала одним из первых городов в Украине, где запущена подобная система видеонаблюдения.

– Опыт черпали в Киеве и Мариуполе. Киевская модель видеонаблюдения понравилась нам больше всего, она показала хорошие результаты работы. Наши специалисты по «железу» зафиксировали все необходимое, а дальше работали над разработкой проекта.

После утверждения проекта город выделил на его реализацию 30 миллионов гривен. На эти деньги установили камеры, оборудовали мониторные залы.

Масштабы сегодня

Программное обеспечение комплекса позволяет хранить 964 терабайта памяти. При этом система способна одновременно обработать 2025 каналов связи. На экран можно вывести 81 изображение с камер видеонаблюдения. Сегодня «Центр-007» подключил более 950 камер, среди них:

581 обзорных;

98 с функцией распознавания номерных знаков;

22 с функцией распознавания лиц;

22 управляемые и панорамные.

Также в системе работают 200 камер Специализированного монтажно-эксплуатационного подразделения (СМЕП) и 26 камер Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Одесской области.

Пока большего всего камер работает в Приморском районе, поскольку тут расположены основные места отдыха туристов и горожан.

Обслуживание одной камеры вместе с услугой связи обходится бюджету города в 643 гривны в месяц. Киев на эти же цели тратит 1207 гривен, Днепр — 927 гривен.

Преступлений стало меньше

По данным «Центра-077», с появлением камер уровень преступности в местах большого скопления людей значительно снизился.

– Например, угоны мото- и автотранспорта за время работы Центра уменьшились на 72%. На «Трассе Здоровья» в 2017 году было совершено 62 грабежа, 2018 году – 14 , а в 2019 году – 2 грабежа, – рассказал Борис Магазинник.

С помощью системы видеонаблюдения удалось поймать 4 группы угонщиков и найти порядка 150 автомобилей, найти 12 пропавших детей.

– Важно понимать, что наша база данных не имеет связей с любой другой базой, — отмечает Борис Магазинник — Мы не можем идентифицировать личность по изображению. Если система это делает, то только в отношении тех лиц, которые официально объявлены в розыск, и информация о них есть в открытом доступе.

Система также работает на развитие транспортной логистики города, контроля и управления отдельными процессами и объектами. Например, по запросу «Туристического центра» проводится мониторинг посещения пляжа в летний период.

Кроме того, «Центр-007» тестирует программу, которая сможет фиксировать нарушения парковки.

Кто за нами наблюдает?

В «Центре-007» работает около 45 человек, все они имеют доступ к системе. Непосредственно за процессом наблюдают два оператора и один представитель полиции. Они мониторят происходящее на экране и занимаются поиском информации по запросу граждан. Если видят правонарушение – сообщают в полицию на линию 102.

Также, доступ к муниципальной системе видеонаблюдения имеют:

Главное управление Нацполиции в Одесской области. Там открыли полноценный мониторинговый зал;

Управление патрульной полиции Одессы;

городское подразделение Госслужбы чрезвычайных ситуаций;

Служба безопасности Украины;

Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение (СМЕП).

Как использует систему полиция?

Подразделения ГУНП в Одесской области активно используют видеоинформацию, которая поступает в дежурную часть и в Ситуационный центр ГУНП в Одесской области.

– Безусловно видеокамеры помогают быстрее найти преступников. Например, недавнее убийство на Греческой площади. Благодаря видеофиксации полицейские по горячим следам установили и задержали 3-х правонарушителей. А вот 5 ноября поймали и задержали одного из поджигателей машины на улице Академика Филатова, – рассказывает заместитель начальника Ситуационного отдела управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП в Одесской области Вадим Ярмуратий.

Кроме того, система помогает найти граждан, которые находятся в розыске.

– Так, например, 24 октября с помощью систем видеонаблюдения и видеоаналитики был замечен гражданин П., 1988 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления. Впоследствии преступника арестовали, – рассказал Вадим Ярмуратий.

Используют систему и в конкретных случаях — когда поступают заявления, звонки на 102 или во время массовых акций и мероприятий в городе. Кроме того, аналитические данные системы используют для профилактики преступлений.

Информацию с камер можно купить

Исполком Одесского горсовета утвердил тарифы на услуги КУ «Центр-077».

Так, предоставление информационного продукта на компакт-диск с 4 ноября стоит:

240 грн. 99 коп. – если указаны даты и время события;

354 грн. 25 коп. – если дата и время события неизвестны.

По словам начальника управления организационно-аналитического обеспечения «Центра-007», прийти с улицы и попросить любое видео не получится. Для запроса информации нужны основания. Это может быть копия протокола об админправонарушении, выписка из Единого реестра досудебных расследований или талон из полиции о принятии заявления.

Кроме того, у структурных подразделений, ОСМД и юрлиц есть возможность оформить доступ к данным:

разовый доступ к облачному сервису с соответствующими материалами стоит 73,67 грн. Ежемесячная абонентская плата составляет 680,01 грн.;

разовое подключение пользователя к видеоархиву без права скачивания записей — 70,97 грн., месячная абонплата — 554,33 грн.

Речь идет о камерах, которые «Центр-077» ставит и подключает к хранилищу непосредственно по просьбе организаций. За абонплату дается доступ только к видео с этих камер.

Информация на сервере хранится 14 дней. После этого срока данные запросить нельзя.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.