Новости Одессы и Одесской области

Памятник Екатерине II в Одессе повторно атаковали его противники

Памятник Екатерине II в Одессе повторно атаковали его противники

В Одессе памятник «Основателям Одессы» (Екатерине II) облили красной краской. От следов предыдущего акта протеста его отмыли только вчера.

В этот раз искать виновного не пришлось — общественный активист «Автомайдана» Артак Григорян не стал скрываться, а опубликовал фото достопримечательности, испачканной краской, в соцсетях и сопроводил это текстом: «Патрульная полиция Одесской области я жду».

И действительно, вскоре появились правоохранители и доставили активиста в участок. Но после того как он дал пояснения, его отпустили.  Протокола при этом не составлялось.

Прессе Артак Григорян пояснил, что облил памятник краской, чтобы поддержать девушку, которая перед этим написала на монументе «Екатерина = путин». И это расценили как административное правонарушение.

Что касается памятника Екатерине II, активист завил, что он должен быть снесен и это будет сделано. Если на такой шаг не пойдут городские власти, то сделает общественность.

памятник Екатерине II облили краской

Напомним, что 10 сентября девушка написала на памятнике «Екатерина=путин». Ее объявили в розыск, а надпись на следующий день смыли.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Фото: «Суспільне. Одеса»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить