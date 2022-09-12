Памятник Екатерине II в Одессе повторно атаковали его противники

В Одессе памятник «Основателям Одессы» (Екатерине II) облили красной краской. От следов предыдущего акта протеста его отмыли только вчера.

В этот раз искать виновного не пришлось — общественный активист «Автомайдана» Артак Григорян не стал скрываться, а опубликовал фото достопримечательности, испачканной краской, в соцсетях и сопроводил это текстом: «Патрульная полиция Одесской области я жду».

И действительно, вскоре появились правоохранители и доставили активиста в участок. Но после того как он дал пояснения, его отпустили. Протокола при этом не составлялось.

Прессе Артак Григорян пояснил, что облил памятник краской, чтобы поддержать девушку, которая перед этим написала на монументе «Екатерина = путин». И это расценили как административное правонарушение.

Что касается памятника Екатерине II, активист завил, что он должен быть снесен и это будет сделано. Если на такой шаг не пойдут городские власти, то сделает общественность.

Напомним, что 10 сентября девушка написала на памятнике «Екатерина=путин». Ее объявили в розыск, а надпись на следующий день смыли.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Фото: «Суспільне. Одеса»