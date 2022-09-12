Екатерину отмыли, а девушку, ее расписавшую, объявили в розыск

Надпись «Екатерина-это путин», которую написала на памятнике Екатерине ІІ неизвестная девушка, с постамента смыли. А ее автора объявили в розыск.

Напомним, что в субботу, 10 сентября, к памятнику Екатерине второй в Одессе на Екатерининской площади, подошла неизвестная девушка и краской из баллончика сделала на постаменте монумента надпись: «Екатерина – это путин».

Среди прочего, одесситов удивило отсутствие охраны, которая должна находиться возле памятника круглосуточно. Дело в том, что из городского бюджета на охрану выделяется сумма порядков двух миллионов гривен в год.

Необходимость охраны в горсовете объясняют тем, что четыре фигуры основателей Одессы, являющиеся частью композиции, являются музейными экспонатами и имеют историческую и искусствоведческую ценность.

Также местные паблики опубликовали фото полицейской ориентировки на девушку, подозреваемую в вандализме. То, как она пишет на памятнике, запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные на площади.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Фото: УСИ