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Екатерину отмыли, а девушку, ее расписавшую, объявили в розыск

Екатерину отмыли, а девушку, ее расписавшую, объявили в розыск

Надпись «Екатерина-это путин», которую написала на памятнике Екатерине ІІ неизвестная девушка, с постамента смыли. А ее автора объявили в розыск.

Напомним, что в субботу, 10 сентября, к памятнику Екатерине второй в Одессе на Екатерининской площади, подошла неизвестная девушка и краской из баллончика сделала на постаменте монумента надпись: «Екатерина – это путин».

Среди прочего, одесситов удивило отсутствие охраны, которая должна находиться возле памятника круглосуточно.  Дело в том, что из городского бюджета на охрану выделяется сумма порядков двух миллионов гривен в год.

Необходимость охраны в горсовете объясняют тем, что четыре фигуры основателей Одессы, являющиеся частью композиции, являются музейными экспонатами и имеют историческую и искусствоведческую ценность.

Также местные паблики опубликовали фото полицейской ориентировки на девушку, подозреваемую в вандализме. То, как она пишет на памятнике, запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные на площади.

Надпись «Екатерина=путин» с памятника отмыли

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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