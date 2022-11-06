Памятник Екатерине ІІ спрятали за забором

На Екатерининской площади в Одессе вокруг памятника «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ) установили сплошной забор.

Ранее монумент много раз разукрашивали, оставляли на нем надписи и даже переодевали в костюм палача.

Так часть одесситов выражала протест против того, что в самом центре Одессы стоит памятник исторической персоне, которую они считают виновной в уничтожении Запорожской Сечи, с которой связывали зачатки украинской государственности, закрепачивании украинских селян и запрете украинского языка.

Потому активисты требуют памятник демонтировать. Ранее в городе провели опрос на сайте городского совета о дальнейшей судьбе памятника и большинство одесситов высказались за то, что ему не место Екатерининской площади.

Также наличие памятника российской императрице используют как маркер «русского мира» российские захватчики. Они заявляют, что наличие монумента демонстрирует принадлежность города к россии, что дает им оправдание к его захвату.

Окончательное решение о демонтаже должны принять депутаты Одесского горсовета. Ближайшее его заседание пройдет 30 ноября.

Перед этим мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он поддержит демонтаж памятника.

На прошлой неделе общественные активисты переодели русскую императрицу в костюм палача и прицепили к ее руке петлю. Они назвали это «перформансом», цель которого – показать роль Екатерины Второй в истории Украины.

Ранее российский диктатор путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Екатерина Вторая основала Одессу, а украинские националисты якобы «не решаются» снести ее памятник. Так террорист номер один в мире подтодкнул одесситов к принятию решения о сносе памятника.

Подробнее о том, какие споры в Одессе возникли о судьбе памятника, читайте в публикации: Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать.

Фото: Суспільне. Одеса