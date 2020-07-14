Памятник архитектуры на грани развала и разрушенный волнорез: коротко о главных новостях 13 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Прокатиться по Одессе на велосипеде – еще то приключение. Владельцы двухколесного транспорта лавируют между пешеходами на тротуарах и машинами на проезжей части, рискуя попасть в ДТП. Ситуацию может изменить план устойчивой городской мобильности. “Одесская жизнь” узнавала, что это такое?
- Танкер Delfi, который потерпел крушение на побережье Черного моря в Одессе, разрушил гидротехнические сооружения на пляже «Дельфин».
- Один из красивейших домов Одессы, памятник архитектуры на Маразлиевской, 2, возопил о помощи. «Домом с повешенной», напомню, его именуют в народе благодаря одному из элементов богатейшего декора — изображению девушки с «петлей на шее», по поводу чего создана не одна городская легенда.
- Одесситы могут обращаться на “горячую линию” по вопросам уничтожения амброзии. После получения сообщения озеленители выезжать на место и выполнять работы по уничтожению аллергенного растения.