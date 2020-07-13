Сезон амброзії: в Одесі створили “гарячу лінію” для боротьби з рослиною-алергеном

Одесити можуть звертатися на “гарячу лінію” з питань знищення амброзії.

Про це повідомила пресслужба КП Одесміськзелентрест.

Працювати “гаряча лінія” буде за номером – (048) 771-70-65. Усі повідомлення фіксуватимуться оператором та передаватимуться до виробничо-технічної служби підприємства. Після отримання повідомлення, озеленювачі виїжджатимуть на місце та виконуватимуть роботи зі знищення алергенної рослини.

Важливо знати!

Амброзія – це бур’ян, період активного цвітіння якого випадає на липень-вересень. Під час цвітіння виділяє в навколишнє середовище значну кількість пилку, який розноситься з потоком вітру і може викликати алергічну реакцію – сльозотеча, почервоніння і свербіж в очах, виділення з носа, кашель, свербіж.

Нагадаємо, місця масового зростання амброзії в Одесі можливо на спеціально створеній інтерактивній карті. Найбільш масові місця зростання амброзії фахівці Міськзелентресту беруть в роботу, про що роблять відповідні позначення на карті.

Наразі мапа поширення амброзії в Одесі виглядає так:

Також минулого року через надто активний ріст амброзії закрили на карантин село в Одеській області.

В Одесі регулярно проводиться робота щодо боротьби з амброзією. Фахівці КП «Міськзелентрест» знищують алергенний бур’ян шляхом видалення його разом з коренем із землі або викошування, щоб запобігти повторному його висіванню в ґрунт. Також озеленювачі застосовують спеціальний препарат.