Мир не из окна автомобиля: сможет ли Одесса стать городом для велосипедистов?

Прокатиться по Одессе на велосипеде – еще то приключение. Владельцы двухколесного транспорта лавируют между пешеходами на тротуарах и машинами на проезжей части, рискуя попасть в ДТП. Ситуацию может изменить план устойчивой городской мобильности. “Одесская жизнь” узнавала, что это такое.

Комплексный вопрос

С каждым годом в городе велосипедистов становится всё больше, а велодорожек, соединяющих разные районы города, по-прежнему нет. Чтобы они появились, в первую очередь, необходимо решить проблему с парковочными местами. Так считает одессит Вадим Банков, который велосипед использует как основной вид транспорта.

– Велодорожки должны идти вдоль проезжей части и быть ограждёнными. Но как их обустроить, если обочины заставлены авто? Проблему следует решать в комплексе. Параллельно с созданием безопасных условий для участников движения, необходимо организовать цивилизованные паркоместа. Желательно автомобили даже не пускать в историческую часть города – она не рассчитана на такое количество машин. Было бы очень хорошо, если бы появилась хотя бы одна сплошная велосипедная линия, ведущая от посёлка Котовского через центр к Черноморке. А пока каждый день приходится ездить по разбитым тротуарам, плиточному покрытию и брусчатке. Для таких препятствий подходят только горные велосипеды – шоссейные быстро ломаются, – делится идеей Вадим Банков.

Большой проект на пути в светлое велобудущее

И всё-таки подвижки есть. В 2015 году горисполком утвердил кольцевой маршрут. По идее, он должен проходить вокруг центра города и объединять парки, вузы, рынки и достопримечательности. Всего спланировали 8 направлений:

№1 «Кольцевой» — по улицам Маразлиевская, Троицкая, Новосельского, Дворянская, Пастера, Ольгиевская, бульвару Жванецкого, Приморский бульвару, по Пушкинской, Греческой, Канатной и переулку Нахимова.

№2 «Суворовский» — улица Паустовского, Днепропетровская дорога, Николаевская дорога, улица Черноморского казачества – памятник Маринеско.

№3 «Приморский» — по спуску Маринеско, бульвару Жванецкого, Приморскому бульвару, по улицам Пушкинская, Греческая, Юрия Олеши, Суворовской аллее парка Шевченко (дорожка уже есть), по Трассе здоровья до Аркадии и аж до пляжа «Золотой берег» на 16-й ст. Большого Фонтана.

№4 «Фонтанский» — от Аллеи Славы в парке Шевченко, по Белинского, Французскому бульвару до площади 10 апреля, далее к 5-й станция Большого Фонтана, по Адмиральскому проспекту, Люстдорфской дороге, парку имени Горького, по улице Космонавта Комарова, проспекту Небесной сотни, улице Академика Вильямса, Архитекторской и по улице Отважных до Мемориала 411-й батареи.

№5 «Аэропортовский» — включает Пересыпский мост, улицы Балковскую и Мельницкую, Овидиопольскую дорогу, международный аэропорт «Одесса», площадь Бориса Деревянко, улицы Ицхака Рабина, 25-й Чапаевской дивизии, Люстдорфскую дорогу, улицы Долгую, Дачу Ковалевского и пляж «Золотой берег».

№6 «Исторический» — Приморский бульвар, Екатерининская, Дерибасовская, Греческая улицы, Старобазарный сквер, Троицкая улица, Новосельского, Соборная площадь.

№7 «Студенческий» — улицы Ольгиевская, Пастера, Новосельского, Старопортофранковская, Дидрихсона.

№8 «Среднефонтанский» — 5-я ст. Большого Фонтана, Среднефонтанская площадь, проспект Гагарина, Французский бульвар.

В 2017 году сделали только часть велодорожки на Ольгиевской (от Пастера до Софиевской). Позже для велосипедистов выделили фрагменты дорог на Варненской и Долгой и нанесли специальную разметку на Краснова и Трассе здоровья. В итоге на сегодня в Одессе есть:

велосипедные дорожки на Ольгиевской, Варненской и Долгой;

велопешеходные зоны на Краснова, Трассе здоровья и в парке Шевченко.

Также в городе установили точки проката велосипедов – пока их всего 12. Стоимость услуги колеблется от 30 до 1150 грн.

Чиновники видят мир из окна автомобиля

Сегодня велосипедисты гадают, есть ли шанс приступить к реализации проекта кольцевого маршрута? Этот вопрос мы задали мэрии.

«Соответствующее решение по обустройству кольцевого веломаршрута, при возможности и в границах компетенции, учитывается дорожным хозяйством Одесского горсовета при проектировании работ по капитальному ремонту ул. Нежинской с обустройством велосипедных дорожек – на участке от ул. Ольгиевской до ул. Конной», – ответили в пресс-службе

То есть, опять же речь идёт только об одном отрезке. Планировалось еще продолжить велодорожку от улицы Долгой до парка Шевченко через Фонтанскую дорогу. Но проект пока завис.

Тем временем по организации веломагистралей Одессу опережают Ивано-Франковск, Львов и Винница. В этих городах уже можно более-менее безопасно перемещаться из пункта «А» в пункт «Б».



– Процесс развития велоинфраструктуры можно ускорить, если власть правильно расставит приоритеты с учетом интересов всех граждан, – говорит руководитель общественного движения «ВелоВектор» Александр Прохоров. – Но пока местные чиновники видят мир из окошка своих машин, и все городские инфраструктурные проекты направлены на автомобили. У нас почему-то, ремонтируя улицы, нарезают парковочные карманы. Хотя во всем мире делается больше пешеходных зон. По новым строительным нормам, которые действуют в Украине с сентября 2018 года, сейчас уже обязаны при реконструкции или ремонте делать велосипедные дорожки или велополосы.

План устойчивой городской мобильности: что это такое?

Ситуацию в Одессе может исправить стратегический План устойчивой городской мобильности. Подобный документ уже утвердили во Львове и Житомире в рамках проекта «Интегрированное развитие городов Украины», созданного по инициативе немецкой компании «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».

Такая программа сбалансированно решает проблемы парковочных мест, развития общественного транспорта, велосетей и пешеходных зон. В центре внимания – экологичность, комфорт и безопасность передвижения человека в городской среде.

– Если План примут, то в дальнейшем любые инфраструктурные решения будут подчиниться этому документу. Главное, чтоб его исполняли. Эффект мы ощутим. Но сначала необходимо подготовить качественный документ. А для этого требуется получить исходные данные – узнать количество авто, общественного транспорта, изучить пассажиропотоки, провести инвентаризацию свободных площадей под парки, пешеходные зоны и пр. Всё это должно учитываться в Плане, – подытожил Александр Прохоров.

В апреле этого года мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился разработать проект Плана. Сейчас над ним совместно трудятся специалисты, чиновники и общественники. Результаты должны быть до 1 декабря 2020 года.

Ранее мы выясняли мнения одесситов о новой велопешеходной эстакаде.