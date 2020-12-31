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Отопление, вода, электроэнергия: как вырастут цены на коммуналку в Одессе в 2021 году

Отопление, вода, электроэнергия: как вырастут цены на коммуналку в Одессе в 2021 году

2020-й год принес новшества для 2021-го: придется больше платить за “коммуналку”.

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Тарифы на централизованное теплоснабжение в Одессе  выросли с декабря, однако платить по ним придется уже в новом году.

Тариф на отопление для бытовых потребителей (то есть в квартирах) Одессы составит 1813,94 грн за гигакалорию (с НДС), вместо 1474,69 грн. Таким образом он вырос на 23%.

С января дорожает централизованное водоснабжение, чуть более, чем на 10%. Новые тарифы – по ССЫЛКЕ.

Дорожает и электроэнергия. Так, если ранее первые 100 кВт⋅ч электроэнергии стоили 90 коп./кВт⋅ч, то с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу – 1,68 грн/кВт⋅ч.

Дороже будет и газ, новый тариф ЗДЕСЬ.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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