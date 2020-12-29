Льготный тариф отменили: электроэнергия существенно подорожает уже с 1 января

Кабинет министров Украины отменил льготный тариф на электроэнергию для населения. Соответствующее решение правительство приняло на вчерашнем заседании, 28 декабря, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, если ранее первые 100 кВт⋅ч электроэнергии стоили 90 коп./кВт⋅ч, то с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу – 1,68 грн/кВт⋅ч.

При этом в Минэнерго заверили, что данный проект и.о. министра энергетики Юрия Витренко сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения.

«Указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей – 1,68 кВт⋅ч. Фактически, тариф для населения до 31 марта 2021 сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВт⋅ч/мес.)», – сообщают в ведомстве.

Даже после повышения, считают в Минэнерго, тарифы на электроэнергию будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен.

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления. Это более чем в 4 раза меньше среднего тарифа в Европе.

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для населения. Она повысится в январе 2021 года.

Также стало известно, что с января 2021 года в Украине и, в частности, в Одессе подорожает вода.

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