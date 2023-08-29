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Пенсионерка в Одессе во время визита “соцработника” вызвала полицию: что произошло?

Пенсионерка в Одессе во время визита “соцработника” вызвала полицию: что произошло?

В Одессе бездобный под видом представителя социальной организации втерся в доверие и предложил свои услуги пенсионерке. Одесситка пригласила его в квартиру, где во время общения обнаружила пропажу серебряного украшения и вызвала полицию.

Как сообщили в областной полиции, на улице Варненской  59-летний мужчина без определенного места жительства подошел к 72-летней одесситке, представился работником организации «Помощь по выплатам пенсионерам» и предложил услуги по перерасчету пенсии. Пообещал, что пенсия повысится. 

Женщина пригласила незнакомца в квартиру, что, собственно, ему и требовалось. На кухне злоумышленник осмотрелся, и заметив коробочку с серебряными серьгами, похитил их. Женщина вовремя обнаружила пропажу, обратив внимание на сдвинутый с места футляр. Пенсионерка не растерялась и сразу вызвала полицию.

Прибывшие полицейские изъяли у мужчины чужие украшения стоимостью около 600 гривен, а его самого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

За имущественное преступление ему грозит не менее пяти лет тюрьмы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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