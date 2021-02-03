Новости Одессы и Одесской области

Как найти общественный транспорт и не попасть в пробку в центре Одессы?

Как найти общественный транспорт и не попасть в пробку в центре Одессы?

Второй этап капремонта Новощепного ряда начался с перекрытия части улицы Водопроводной – на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная». В связи с этим возникло немало проблем.

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Где стоим?

Уже первый рабочий день показал, что появились транспортные проблемы. По сути, все хорошо только с курсирующими от Старосенной площади трамваями.

Ну а на прилегающих улицах образовались пробки. Плотно в обе стороны стоят Канатная, Водопроводная, Фонтанская дорога, Большая и Малая Арнаутские, Среднефонтанская, Ришельевская.

Водителям теперь приходится заранее продумывать свой маршрут.

В поиске альтернативы

В мэрии планируют организовать двустороннее движение на участке между Старосенной площадью и железнодорожным вокзалом.

– В первую очередь, необходимо избавить этот участок от припаркованных машин. Для этого там будут работать инспекторы. Еще нужно освободить проезд и безопасно разделить два потока. Для этого придется установить 120 ограждающих сооружений. Думаю, через 1-2 дня мы реализуем этот план и разрешим ситуацию, – пояснил директор департамента транспорта Сергей Тетюхин.

Как ходит транспорт?

Автобусы №117, 149 и 220А в направлении к Люстдорфской дороге – от улицы Екатерининской на улицы Пантелеймоновскую, Старопортофранковскую, Болгарскую, Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршрутам.

Автобусы №128, 201 и 202 в направлении к улице Старосенной – от улицы Водопроводной на Итальянский бульвар, улицы Среднефонтанскую, Краснова, Артиллерийскую, Водопроводную (правый поворот), Старосенную площадь и далее по маршрутам.

Автобус №214 в направлении к Люстдорфской дороге – от улицы Старопортофранковской на улицу Болгарскую, Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршруту.

Автобус №121 в направлении к ТЦ «Метро» – от улицы Преображенской на Пантелеймоновскую, Старопортофранковскую, Болгарскую, Мечникова, переулок Высокий, улицу Водопроводную и далее по маршруту.

Автобус №237: в направлении к Куликову полю – от улицы Ришельевской на улицу Малую Арнаутскую, улицу Гимназическую, Итальянский бульвар;

в направлении к улице Агрономической – от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь и далее по маршруту.

Подготовили: Мария Котова, Татьяна Сярова

Ранее мы публиковали: Второй этап капремонта одесского Новощепного ряда: как это происходит и как будет ходить транспорт (фото)

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