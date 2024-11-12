Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся

Об этом рассказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду.

По словам эксперта, такие превентивные меры оправданы и применяются еще с 2023 года, когда в начале года россия наносила мощные удары по энергетике. Такие отключения в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить не целостность энергосистемы в целом, а именно рабочее состояние блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС.

— Ведь представьте: система стабильно работает, летит ракета, попадает в подстанцию. Соответственно, эта подстанция резко выключается, а у блока АЭС, который при таких обстоятельствах является наиболее уязвимым по сравнению с ТЭЦ, резко снижается мощность. Фактически, его нужно буквально отключить — так же, как при аварийной ситуации, — говорит Юрий Корольчук.

Подобные превентивные отключения при условии угрозы от стратегической авиации рф, будут постоянными, прогнозирует эксперт.

— В сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг. Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, а то и три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений. Сейчас работают девять блоков, 2000 мегаватт вырабатывают тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути ничего нет.

Длительность отключений света зависит от двух факторов — погоды и технического состояния, говорит Юрий Ковальчук.

— Даже если будут работать все блоки АЭС и ТЭС, во время морозов мы все равно войдем в режим отключений электроэнергии. Я не вижу других вариантов. И если мы войдем в этот график, то будет похоже на то, как было в 2022-2023 году, когда отключения продолжались до февраля.

Если будет температура минус 10 днем и еще ниже ночью, то отключения могут длиться минимум по 6-7 часов в сутки. Если блоки будут выходить в ремонт или не будет хватать мощности, то стоит готовиться к отключениям по 16-17 часов. Отключения по 20 часов в сутки и больше возможны только при аварийных ситуациях.

Однако это не будет касаться всей Украины. Прежде всего, длительные отключения возможны в проблемных регионах — Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях.

Где найти графики отключений и как ими пользоваться, мы подробно рассказывали в этй публикации: Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу