В Одессе введены экстренные отключения света: часть города без электричества, электротранспорт прекратил работу

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Экстренные отключения света введены по распоряжению Укрэнерго во время массированной утренней ракетно-дроновой атаки .

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют», — говорится в сообщении.

В связи с обесточиванием в Одессе не ходит городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

По сообщениям в телеграм-каналах, около половины жителей Одессы на данный момент остались без света. Также в домах одесситов прекращается подача воды.

Предварительно, под Одессой поражена подстанция, на месте прилета поднимается столб густого дыма, который виден в городе.