Новости Одессы и Одесской области

В Одессе введены экстренные отключения света: часть города без электричества, электротранспорт прекратил работу

В Одессе введены экстренные отключения света: часть города без электричества, электротранспорт прекратил работу

В связи с масштабной атакой врага утром 26 августа, в Одесском и ряде других регионов Украины начались экстренные отключения света. В областном центре временно остановлен электротранспорт.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Экстренные отключения света введены по распоряжению Укрэнерго во время массированной утренней ракетно-дроновой атаки .

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют», — говорится в сообщении.

В связи с обесточиванием  в Одессе не ходит городской электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

По сообщениям в телеграм-каналах, около половины жителей Одессы на данный момент остались без света. Также в домах одесситов прекращается подача воды.

Предварительно, под Одессой поражена подстанция, на месте прилета поднимается столб густого дыма, который виден в городе.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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