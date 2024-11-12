Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Україні повертаються: як часто і скільки триватимуть

Відключення світла в Україні повертаються: як часто і скільки триватимуть

Учора, 11 листопада, після того, як стало відомо про зліт ворожої стратегічної авіації та можливий масований ракетний удар по енергетиці України, у низці регіонів було запроваджено екстрені відключення. Чи часто енергетики запроваджуватимуть превентивні відключення і за яких умов Україні загрожує блекаут?

Про це розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, такі превентивні заходи виправдані і застосовуються ще з 2023 року, коли на початку року росія завдавала потужних ударів по енергетиці. Такі відключення насамперед спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС і відновлених раніше блоків ТЕС.

– Адже уявіть: система стабільно працює, летить ракета, влучає в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а у блока АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим порівняно з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити – так само, як за аварійної ситуації, – каже Юрій Корольчук.

Подібні превентивні відключення за умови загрози від стратегічної авіації рф, будуть постійними, прогнозує експерт.

– У ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок. Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, а то й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень. Зараз працюють дев’ять блоків, 2000 мегават виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за необхідності зливають воду. Усе, більше в нас по суті нічого немає.

Тривалість відключень світла залежить від двох чинників – погоди і технічного стану, каже Юрій Ковальчук.

– Навіть якщо працюватимуть усі блоки АЕС і ТЕС, під час морозів ми все одно ввійдемо в режим відключень електроенергії. Я не бачу інших варіантів. І якщо ми ввійдемо в цей графік, то буде схоже на те, як було у 2022-2023 році, коли відключення тривали до лютого.

Якщо буде температура мінус 10 вдень і ще нижче вночі, то відключення можуть тривати мінімум по 6-7 годин на добу. Якщо блоки виходитимуть у ремонт або не вистачатиме потужності, то варто готуватися до відключень по 16-17 годин. Відключення по 20 годин на добу і більше можливі тільки за аварійних ситуацій.

Однак це не стосуватиметься всієї України. Насамперед, тривалі відключення можливі в проблемних регіонах – Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях.

Де знайти графіки відключень та як ними користуватися, ми докладно розповідали в цій публікації: Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk