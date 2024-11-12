Відключення світла в Україні повертаються: як часто і скільки триватимуть

Про це розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, такі превентивні заходи виправдані і застосовуються ще з 2023 року, коли на початку року росія завдавала потужних ударів по енергетиці. Такі відключення насамперед спрямовані на те, щоб зберегти не цілісність енергосистеми загалом, а саме робочий стан блоків АЕС і відновлених раніше блоків ТЕС.

– Адже уявіть: система стабільно працює, летить ракета, влучає в підстанцію. Відповідно, ця підстанція різко вимикається, а у блока АЕС, який за таких обставин є найбільш вразливим порівняно з ТЕЦ, різко знижується потужність. Фактично, його потрібно буквально відключити – так само, як за аварійної ситуації, – каже Юрій Корольчук.

Подібні превентивні відключення за умови загрози від стратегічної авіації рф, будуть постійними, прогнозує експерт.

– У ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок. Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, а то й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень. Зараз працюють дев’ять блоків, 2000 мегават виробляють теплові електростанції, які відремонтували, і ГЕС за необхідності зливають воду. Усе, більше в нас по суті нічого немає.

Тривалість відключень світла залежить від двох чинників – погоди і технічного стану, каже Юрій Ковальчук.

– Навіть якщо працюватимуть усі блоки АЕС і ТЕС, під час морозів ми все одно ввійдемо в режим відключень електроенергії. Я не бачу інших варіантів. І якщо ми ввійдемо в цей графік, то буде схоже на те, як було у 2022-2023 році, коли відключення тривали до лютого.

Якщо буде температура мінус 10 вдень і ще нижче вночі, то відключення можуть тривати мінімум по 6-7 годин на добу. Якщо блоки виходитимуть у ремонт або не вистачатиме потужності, то варто готуватися до відключень по 16-17 годин. Відключення по 20 годин на добу і більше можливі тільки за аварійних ситуацій.

Однак це не стосуватиметься всієї України. Насамперед, тривалі відключення можливі в проблемних регіонах – Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях.

Де знайти графіки відключень та як ними користуватися, ми докладно розповідали в цій публікації: Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу