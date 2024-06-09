Отключения света в Одессе: когда их ждать 10 июня

Отключения света в Одессе: когда их ждать 10 июня

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в понедельник, 10 июня 2024 года, по всей территории Украины будут действовать графики стабилизационных отключений электричества.

Ограничения будут действовать как для промышленных, так и для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00 часов.

Причиной в «Укрэнерго» назвали увеличение потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь напомнили, что отключения света сейчас необходимы для балансировки энергосистемы, серьезно пострадавшей после многочисленных атак врага.

Ознакомиться с графиками отключений света в Одессе можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Напомним, сегодняшний воскресный день, 9 июня, одесситы проведут со светом: на этот день стабилизационные отключения были отменены.

Вы также можете узнать: Где зарядить телефон, если нет света: ищем адрес ближайшего пункта незламности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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