Отключения света в Одессе: когда их ждать 10 июня

Ограничения будут действовать как для промышленных, так и для бытовых потребителей с 16:00 до 22:00 часов.

Причиной в «Укрэнерго» назвали увеличение потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь напомнили, что отключения света сейчас необходимы для балансировки энергосистемы, серьезно пострадавшей после многочисленных атак врага.

Ознакомиться с графиками отключений света в Одессе можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Напомним, сегодняшний воскресный день, 9 июня, одесситы проведут со светом: на этот день стабилизационные отключения были отменены.

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