Где зарядить телефон, если нет света: ищем адрес ближайшего пункта «незламности»

Что такое пункт несокрушимости?

Пунктами несокрушимости называют места, которые помогут подзарядить электронные приборы, предоставить связь или интернет во время длительного отключения света. На этот раз мы собрали для вас информацию об электронных картах и сервисах, которые помогут быстро найти ближайший пункт несокрушимости в условиях блэкаутов.

Обычно в пунктах несокрушимости, несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие: воды (еды), освещение, мобильная связь, интернет, питание для мобильных устройств, аптечка, обеспечение мам и детей.

Но не во всех пунктах несокрушимости есть все эти вещи: их комплектование и функционирование зависят от имеющегося ресурса у органов исполнительной власти, местного самоуправления, или предприятия. Но наличие генератора, или других приборов для генерации или хранения электроэнергии — это минимальное условие. То есть, зарядить телефон можно в каждом пункте несокрушимости.

Контроль за функционированием пунктов несокрушимости также возлагается на руководителей организаций. Это утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1401.

Карта пунктов несокрушимости от мэрии Одессы

На официальном сайте одесской мэрии есть собственная карта с пунктами несокрушимости (обогрева). Правда, почти все они расположены на территории коммунальных предприятий — школах, ЖКС или в укрытии. Например, если открыть карту и выбрать пункт несокрушимости на участках «жэков» или в укрытии, то можно увидеть информацию о наличии генератора, интернета, питания для мобильных устройств, их время работы и прочее. Чтобы подробно посмотреть карту переходите по ссылке: ПУНКТЫ НЕСОКРУШИМОСТИ.

Если вас не пускают в пункт несокрушимости в административных зданиях (типа лицея или школы), советуем звонить в «Единый центр обращений граждан» по телефону — 15-35 или (048) 705-55-55.

Всеукраинская онлайн-карта «Пункт несокрушимости»

Чтобы воспользоваться всеукраинской картой пунктов несокрушимости переходите по ссылке — nezlamnist.gov.ua. Когда карта загрузится, увеличьте масштаб своего региона, нажмите на ближайшую к вашей локации желтую отметку и вы увидите адрес пункта несокрушимости и его характеристики:

вместительность;

наличие генератора;

наличие зарядок для телефонов;

наличие воды;

наличие интернета

наличие мобильной связи;

наличие аптечки;

доступность для людей с инвалидностью.

Ищем пункт несокрушимости в Вайбере, или Телеграмме

Также адреса пунктов несокрушимости доступны в чат-ботах в Telegram и Viber.

Для этого:

в поиске мессенджера введите — @nezlamnistbot, откройте чат; нажмите «Старт»; Когда появится меню «Поиск пунктов» поделитесь своей геолокацией (адресом или местом нахождения), тогда бот автоматически подберет ближайший к вам пункт.

Карта пунктов несокрушимости в «Дії»

Не так давно карта пунктов несокрушимости появилась в приложении «Дія». В ней также можно проверить наличие услуг (генератор, зарядка, вода, связь) и проложить маршрут до ближайшего пункта.

Но для этого сначала нужно авторизоваться в приложении. Затем в меню «Услуги» открыть «Пункты несокрушимости», нажать «Далее» и выбрать один из вариантов:

показать ближайшие пункты несокрушимости

загрузить карту, которая будет работать офлайн (без интернета).

Обязательно предоставьте доступ к своей геолокации. Тогда «Дія» покажет пункты несокрушимости (и укрытия) в радиусе 1,5 километра, также их можно найти с помощью масштабирования, нажимая «+» или «-» на экране.

Приложение «Пункты Несокрушимости Офлайн»

Приложение является картой пунктов несокрушимости офлайн, поэтому после загрузки оно не требует доступа к интернету.

Чтобы им воспользоваться:

Введите в поиске Google Play или App Store название Пункты Несокрушимости Офлайн. Загрузите приложение и откройте;

Выберите регион и город в котором вы находитесь, предоставив доступ к геолокации. На экране сразу появится список пунктов несокрушимости;

Нажмите на нужную локацию и ознакомиться с информацией: полный адрес, график работы, наличие генератора, интернет и прочее. Также локацию можно открыть на онлайн-карте в «Гугл».

Где еще найти пункты несокрушимости?

Юрта несокрушимости в Одессе

В прошлом году в некоторых городах Украины открыли юрты-поддержки в знак украинско-казахской дружбы. Зимой в них можно было согреться, подзарядить телефон или другие гаджеты, выпить чаю. В Одессе юрта несокрушимости находиться на центральной аллее парка им.

Пункты несокрушимости в отделении полиции

В Одессе и области на случай непогоды (зимой) и длительного отсутствия электроэнергии, пункты несокрушимости обустроили в территориальных подразделениях полиции. Туда каждый может обратиться по необходимости.

Уголок несокрушимости в магазинах и на почте

Крупнейшие торговые магазины, банки и почтово-логистические компании также имеют генераторы и могут подзарядить электронные приборы и предоставить доступ к интернету. Например, в магазинах «Розетка», «Сильпо» и на «Новой почте».