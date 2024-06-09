Відключення світла в Одесі: коли на них чекати 10 червня

Відключення світла в Одесі: коли на них чекати 10 червня

За даними НЕК «Укренерго», у понеділок, 10 червня 2024 року, по всій території України діятимуть графіки стабілізаційних відключень електрики.

Обмеження діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів з 16:00 до 22:00.

Причиною в «Укренерго» назвали збільшення споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

У ДТЕК «Одеські електромережі», у свою чергу, нагадали, що відключення світла зараз необхідні для балансування енергосистеми, яка серйозно постраждала після численних атак ворога.

Ознайомитись з графіками відключень світла в Одесі можна у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті компанії.

Нагадаємо, сьогоднішній недільний день, 9 червня, одесити проведуть зі світлом: на цей день стабілізаційні відключення було скасовано.

Ви також можете дізнатися: Де зарядити телефон, якщо немає світла: шукаємо адресу найближчого пункту незламності.

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