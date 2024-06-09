Отключать свет в Одессе 9 июня не будут

Отключать свет в Одессе 9 июня не будут

Приятные «электрические» новости: сегодняшний воскресный день, 9 июня 2024 года, одесситы проведут со светом: по обновленной информации, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения на этот день.

Об этом сообщили сегодня утром в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в Одессе и области будут действовать графики стабилизационных отключений с 20:00 до 22:00 часов.

И вот компания-регулятор решила «побаловать» потребителей, и вовсе отменив отключения на этот день.

В то же время в ДТЭК напоминают одесситам о необходимости расходовать электроэнергию разумно и экономно, ведь таким образом можно помочь энергосистеме и уменьшить количество и продолжительность отключений.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета текущего года для сохранения энергетической системы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.

Автор фото: Вадим Мемрук

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua