Отключать свет в Одессе 9 июня не будут

Об этом сообщили сегодня утром в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в Одессе и области будут действовать графики стабилизационных отключений с 20:00 до 22:00 часов.

И вот компания-регулятор решила «побаловать» потребителей, и вовсе отменив отключения на этот день.

В то же время в ДТЭК напоминают одесситам о необходимости расходовать электроэнергию разумно и экономно, ведь таким образом можно помочь энергосистеме и уменьшить количество и продолжительность отключений.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета текущего года для сохранения энергетической системы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.

Автор фото: Вадим Мемрук