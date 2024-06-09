Отключать свет в Одессе 9 июня не будут

Приятные «электрические» новости: сегодняшний воскресный день, 9 июня 2024 года, одесситы проведут со светом: по обновленной информации, НЭК «Укрэнерго» отменил стабилизационные отключения на этот день.
Об этом сообщили сегодня утром в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Напомним, ранее стало известно, что сегодня в Одессе и области будут действовать графики стабилизационных отключений с 20:00 до 22:00 часов.
И вот компания-регулятор решила «побаловать» потребителей, и вовсе отменив отключения на этот день.
В то же время в ДТЭК напоминают одесситам о необходимости расходовать электроэнергию разумно и экономно, ведь таким образом можно помочь энергосистеме и уменьшить количество и продолжительность отключений.
Как уже сообщала «Одесская жизнь», стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета текущего года для сохранения энергетической системы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.
Автор фото: Вадим Мемрук