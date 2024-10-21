Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 21 октября

В понедельник, 21 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы на электросетях, в связи с чем многоие одесситы на весь день остались без света.
По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ на сегодняшний день такие:
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Абрикосовая,
- пер. Абрикосовый,
- Ахматовой, 1-13, 2-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина),
- Дачная,
- пер.1-й, 2-й, Дачный,
- пер. Дачный, 1,5/корп.1,
- Дубовая Роща,
- Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
- Хрустальная, 1,
- Львовская, 4-48 (с буквами),
- пер. Львовский, 2, 2/корп.1,
- Лигинская (Макаренко),
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парные),
- Рыбальская, 20, Равенства, 84-197,
- пер. Равенства, 92,
- Сумская, 3,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б,
- Елочная,
- дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/37, 106/40,
- переулок Летний,
- переулок Ровный, 1-11,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3
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Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линии на жилом массиве,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Малая Садовая, 1-22,
- Большая Садовая,
- Академика Заболотного, 27,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98,
- Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293,
- Глаубермана (Державина),
- пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27,
- Донецкая, 5-26,
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 52, 81,
- Жолио Кюри,
- Капитана Кузнецова, 3-108,
- Карышковского, 2-60,
- Керченская,
- пер. 1-й Керченский, 3 — 11,
- Кишиневская, 2-24,
- Бахмутская (Курская), 97-165,
- Леси Украинки, 45-49, 78-102,
- Локомотивная, 1-27,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
- Симиренко, 2, 2/1, 33а,
- Марсельская, 1-20,
- Николаевская дорога, 168, 257-263а,
- Мицкевича, 9,
- Чайкова (Молодогвардейская), 1-71,
- Победы, 47-87,
- Южная дорога, 1-73,
- Рельефная, 1-27,
- Республиканская, 194-210, 257-289,
- Рыночная, 7,
- Романтиков, 25,
- Мариупольская (Ростовская), 20-68,
- Сергея Ядова, 16а, 16Б,
- Соляная, 4-85,
- Степная, 1-14,
- Тепличная, 10-22а, 317,
- Хаджибейская дорога, 313,
- Центральная, 2-36,
- Орловская, 1-13,
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а,
- Пересыпская,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- пер. Векслера, 1,
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 52-98.
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Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- 10-го Апреля, 3,
- 2-я Лагерная, 13, 22, 23,
- Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92,
- Асташкина, 3,
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б,
- Бажана, 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Бреуса, 37, 39, 43а,
- Весенний, 1-13а,
- Малишевского (Гастелло),
- Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева),
- Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 1,
Гранатная, 1-25,
- пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1,
- Цветочная, 1-21,
- переулок Цветочный, 10,
- Апрельская, 1-33,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 30,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
- Кордонная, 3-74в,
- переулок Кордонный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- О. Косяченко, 1-54,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- пер. Малиновский, 7,
- Мечникова, 56-74а,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Платанова,
- Радостная, 114, 116,
- Раскидайловская, 1,
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Складская, 21,
- Анны Михайленко (Спартаковская), пер,
Старопортофранковская, 28, 30,
- Текстильщиков, 1-14,
- Татьяны Тесс, 1-60,
- Туристская, 1-19,
- пер. Туристский, 2-12,
- Ференца Листа (Елина),
- Гранитная (Чернышевского),
- Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (четные),
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- переулок Сиреневый,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
- переулок Ковровый 5, 7, 9,
- переулок Короткий, 2-4,
- переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок Клубничный, 25, 25а, 27, 29,
- переулок Товарный, 5-11.