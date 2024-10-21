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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 21 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 21 октября

В понедельник, 21 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы на электросетях, в связи с чем многоие одесситы на весь день остались без света.

По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ на сегодняшний день такие:

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Абрикосовая,
  • пер. Абрикосовый,
  • Ахматовой, 1-13, 2-20,
  • Давида Бурлюка (Гаршина),
  • Дачная,
  • пер.1-й, 2-й, Дачный,
  • пер. Дачный, 1,5/корп.1,
  • Дубовая Роща,
  • Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
  • Хрустальная, 1,
  • Львовская, 4-48 (с буквами),
  • пер. Львовский, 2, 2/корп.1,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парные),
  • Рыбальская, 20, Равенства, 84-197,
  • пер. Равенства, 92,
  • Сумская, 3,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б,
  • Елочная,
  • дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/37, 106/40,
  • переулок Летний,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3

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Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а линии на жилом массиве,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Большая Садовая,
  • Академика Заболотного, 27,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98,
  • Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293,
  • Глаубермана (Державина),
  • пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27,
  • Донецкая, 5-26,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 52, 81,
  • Жолио Кюри,
  • Капитана Кузнецова, 3-108,
  • Карышковского, 2-60,
  • Керченская,
  • пер. 1-й Керченский, 3 — 11,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Бахмутская (Курская), 97-165,
  • Леси Украинки, 45-49, 78-102,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-20,
  • Симиренко, 2, 2/1, 33а,
  • Марсельская, 1-20,
  • Николаевская дорога, 168, 257-263а,
  • Мицкевича, 9,
  • Чайкова (Молодогвардейская), 1-71,
  • Победы, 47-87,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Рельефная, 1-27,
  • Республиканская, 194-210, 257-289,
  • Рыночная, 7,
  • Романтиков, 25,
  • Мариупольская (Ростовская), 20-68,
  • Сергея Ядова, 16а, 16Б,
  • Соляная, 4-85,
  • Степная, 1-14,
  • Тепличная, 10-22а, 317,
  • Хаджибейская дорога, 313,
  • Центральная, 2-36,
  • Орловская, 1-13,
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а,
  • Пересыпская,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • пер. Векслера, 1,
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 52-98.

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Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • 10-го Апреля, 3,
  • 2-я Лагерная, 13, 22, 23,
  • Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92,
  • Асташкина, 3,
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б,
  • Бажана, 1-20, Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Бреуса, 37, 39, 43а,
  • Весенний, 1-13а,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева),
  • Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 1,
    Гранатная, 1-25,
  • пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1,
  • Цветочная, 1-21,
  • переулок Цветочный, 10,
  • Апрельская, 1-33,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 30,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,
  • Кордонная, 3-74в,
  • переулок Кордонный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • О. Косяченко, 1-54,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Мечникова, 56-74а,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Платанова,
  • Радостная, 114, 116,
  • Раскидайловская, 1,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Складская, 21,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), пер,
    Старопортофранковская, 28, 30,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Татьяны Тесс, 1-60,
  • Туристская, 1-19,
  • пер. Туристский, 2-12,
  • Ференца Листа (Елина),
  • Гранитная (Чернышевского),
  • Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (четные),
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • переулок Сиреневый,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25,
  • переулок Ковровый 5, 7, 9,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок Клубничный, 25, 25а, 27, 29,
  • переулок Товарный, 5-11.

 

 

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