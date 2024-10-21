Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 21 жовтня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 21 жовтня

У понеділок, 21 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим багато одеситів на весь день залишилися без світла.

За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт на сьогодні такі:

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Абрикосова,
  • пров. Абрикосовий,
  • Ахматової, 1-13, 2-20,
  • Давида Бурлюка (Гаршина),
  • Дачна,
  • пров.1-й, 2-й, Дачний,
  • пров. Дачний,  1,5/корп.1,
  • Дубовий Гай,
  • Костанді, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
  • Кришталева, 1,
  • Львівська, 4-48(з літерами),
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40 (парні),
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-197,
  • пров. Рівності, 92,
  • Сумська, 3,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Є. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б,
  • Ялинкова,
  • дорога Фонтанська, 74-76 (з корпусами), 106/37, 106/40,
  • пров. Літній,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Читайте також: Взимку в Україні може не бути світла по 18 годин на добу, – прогноз ООН

Північний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Велика Садова,
  • Академіка Заболотного, 27,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Героїв оборони Одеси,  22, 24, 48-98,
  • Каменярів (Гладкова), 78-124, 219-293,
  • Глаубермана (Державіна),
  • пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,
  • Донецька, 5-26,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 52, 81,
  • Жоліо Кюрі,
  • Капітана Кузнєцова, 3-108,
  • Каришковського, 2-60,
  • Керченська,
  • пров. 1-й Керченський, 3 – 11,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Бахмутська (Курська), 97-165,
  • Лесі Українки, 45-49, 78-102,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
  • Симиренка, 2, 2/1, 33а,
  • Марсельська, 1-20,
  • Миколаївська дорога, 168, 257-263а,
  • Міцкевича, 9,
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
  • Перемоги, 47-87,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Республіканська, 194-210, 257-289,
  • Ринкова, 7,
  • Романтиків, 25,
  • Маріупольська (Ростовська), 20-68,
  • Сергія Ядова, 16а, 16Б,
  • Соляна, 4-85,
  • Степова, 1-14, Теплична, 10-22а, 317,
  • Хаджибейська дорога, 313,
  • Центральна, 2-36, Орловська, 1-13,
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2, 4, 6,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • пров. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • пров. Векслера, 1,
  • просп. Княза Володимира Великого (Добровольського), 52-98.

Вибір редакції: «Гроші на військо, а не в кишеню»: у центрі Одеси пройшов пікет небайдужих (фоторепортаж)

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 10-го Квітня,  3,
  • 2-а Лагерна, 13, 22, 23,
  • Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92,
  • Асташкіна, 3,
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 40-48б,
  • Бажана,1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Бреуса, 37, 39, 43а,
  • Весіння, 1-13а,
  • Малішевського (Гастелло),
  • Геннадія Афанасьева (Г. Цвєтаєва),
  • Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1,
    Гранатна,1-25,
  • пров. Гранатний, 2-6, 8/корп.1,
  • Квіткова, 1-21,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Квітнева, 1-33,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 30,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
  • Кордонна, 3-74в,
  • пров. Кордонний, 1-15 (непарні), 25, 29, 35,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • О. Косяченка, 1-54,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Мечникова, 56-74а,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Платанова, Радісна, 114, 116,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, Складська, 21,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська),
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
    Старопортофранківська, 28, 30,
  • Текстильників, 1-14,
  • Тетяни Тесс, 1-60,
  • Туристська, 1-19,
  • пров.Туристський, 2-12,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Гранітна (Чернишевського),
  • Артура Савельева (Черняховського), 12-20 (парні),
  • дорога Овідіопольська, 3/1, д
  • орога Фонтанська, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Бузковий,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
  • пров. Килимовий 5, 7, 9,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29,
  • пров.Товарний, 5-11.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk