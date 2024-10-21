Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 21 жовтня

У понеділок, 21 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим багато одеситів на весь день залишилися без світла.
За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт на сьогодні такі:
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Абрикосова,
- пров. Абрикосовий,
- Ахматової, 1-13, 2-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина),
- Дачна,
- пров.1-й, 2-й, Дачний,
- пров. Дачний, 1,5/корп.1,
- Дубовий Гай,
- Костанді, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
- Кришталева, 1,
- Львівська, 4-48(з літерами),
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
- Лігінська (Макаренка),
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40 (парні),
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-197,
- пров. Рівності, 92,
- Сумська, 3,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Є. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б,
- Ялинкова,
- дорога Фонтанська, 74-76 (з корпусами), 106/37, 106/40,
- пров. Літній,
- пров. Рівний, 1-11,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
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Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Мала Садова, 1-22,
- Велика Садова,
- Академіка Заболотного, 27,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Героїв оборони Одеси, 22, 24, 48-98,
- Каменярів (Гладкова), 78-124, 219-293,
- Глаубермана (Державіна),
- пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27,
- Донецька, 5-26,
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 52, 81,
- Жоліо Кюрі,
- Капітана Кузнєцова, 3-108,
- Каришковського, 2-60,
- Керченська,
- пров. 1-й Керченський, 3 – 11,
- Кишинівська, 2-24,
- Бахмутська (Курська), 97-165,
- Лесі Українки, 45-49, 78-102,
- Локомотивна, 1-27,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-20,
- Симиренка, 2, 2/1, 33а,
- Марсельська, 1-20,
- Миколаївська дорога, 168, 257-263а,
- Міцкевича, 9,
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
- Перемоги, 47-87,
- Південна дорога, 1-73,
- Рельєфна, 1-27,
- Республіканська, 194-210, 257-289,
- Ринкова, 7,
- Романтиків, 25,
- Маріупольська (Ростовська), 20-68,
- Сергія Ядова, 16а, 16Б,
- Соляна, 4-85,
- Степова, 1-14, Теплична, 10-22а, 317,
- Хаджибейська дорога, 313,
- Центральна, 2-36, Орловська, 1-13,
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2, 4, 6,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- пров. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- пров. Векслера, 1,
- просп. Княза Володимира Великого (Добровольського), 52-98.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 10-го Квітня, 3,
- 2-а Лагерна, 13, 22, 23,
- Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92,
- Асташкіна, 3,
- Михайла Бойчука (Багрицького), 40-48б,
- Бажана,1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Бреуса, 37, 39, 43а,
- Весіння, 1-13а,
- Малішевського (Гастелло),
- Геннадія Афанасьева (Г. Цвєтаєва),
- Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1,
Гранатна,1-25,
- пров. Гранатний, 2-6, 8/корп.1,
- Квіткова, 1-21,
- пров. Квітковий, 10,
- Квітнева, 1-33,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 30,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
- Кордонна, 3-74в,
- пров. Кордонний, 1-15 (непарні), 25, 29, 35,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- О. Косяченка, 1-54,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- пров. Малиновський, 7,
- Мечникова, 56-74а,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Платанова, Радісна, 114, 116,
- Розкидайлівська, 1,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, Складська, 21,
- Ганни Михайленко (Спартаківська),
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
Старопортофранківська, 28, 30,
- Текстильників, 1-14,
- Тетяни Тесс, 1-60,
- Туристська, 1-19,
- пров.Туристський, 2-12,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Гранітна (Чернишевського),
- Артура Савельева (Черняховського), 12-20 (парні),
- дорога Овідіопольська, 3/1, д
- орога Фонтанська, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Бузковий,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25,
- пров. Килимовий 5, 7, 9,
- пров. Короткий, 2-4,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29,
- пров.Товарний, 5-11.