Отключения света в Одессе 29 августа: смягчат ли графики

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 29 августа 2024 года, в Одесской области, как и по всей территории Украины, продолжат действовать стабилизационные отключения света, который были вынуждены возобновить после массированного обстрела россиянами 26 августа.
Как сообщают энергетики, завтра меры ограничения потребления электроэнергии по графикам снова будут применяться в течение всех суток.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним, сегодня утром в Одессе были введены экстренные отключения света (в этом случае графики не действуют и отключения могут длиться неограниченное время), но к 13:00 часам снова вернулись к стабилизационным.
По информации ДТЭК, будут действовать 3 группы отключений (т.е. 12 часов без света в сутки). Предполагается, что свет будет только в «белой» зоне графиков.