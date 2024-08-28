Отключения света в Одессе 29 августа: смягчат ли графики

Как сообщают энергетики, завтра меры ограничения потребления электроэнергии по графикам снова будут применяться в течение всех суток.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, сегодня утром в Одессе были введены экстренные отключения света (в этом случае графики не действуют и отключения могут длиться неограниченное время), но к 13:00 часам снова вернулись к стабилизационным.

По информации ДТЭК, будут действовать 3 группы отключений (т.е. 12 часов без света в сутки). Предполагается, что свет будет только в «белой» зоне графиков.