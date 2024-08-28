В Одессе ввели сразу экстренные и плановые отключения света

Сегодня, 28 августа 2024 года, в Одессе введены экстренные отключения света. Запланированые графики не действуют. Также ДТЭК «Одесские электросети» опубликовал список адресов, где не будет света в городе из-за плановых работ на электросетях.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Это распоряжение Укренерго.
«В связи с этим графики отключений пока не действуют, и свет может быть отключен без предупреждения. Продолжительность экстренных отключений пока неизвестна», — сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
Планы проведения ремонтных работ ДТЭК на 28 августа:
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
- Балтская дор., 28,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- Керченская, 101-131,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- Капитана Кузнецова, 92-102,
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м.
Работы до 23.00:
- Ак.Сахарова, 34, 36,
- С. Палия, 21-113,
- Высоцкого, 1-11,
- Заболотного, 54-66.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Левитана, 113-116.
Работы до 19.00:
- пр.Свободы, 52.