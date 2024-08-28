Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ввели сразу экстренные и плановые отключения света

В Одессе ввели сразу экстренные и плановые отключения света

Сегодня, 28 августа 2024 года, в Одессе введены экстренные отключения света. Запланированые графики не действуют. Также ДТЭК «Одесские электросети» опубликовал список адресов, где не будет света в городе из-за плановых работ на электросетях.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Это распоряжение Укренерго.

«В связи с этим графики отключений пока не действуют, и свет может быть отключен без предупреждения. Продолжительность экстренных отключений пока неизвестна», — сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Планы проведения ремонтных работ ДТЭК на 28 августа:

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Балтская дор., 28,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • Керченская, 101-131,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • Капитана Кузнецова, 92-102,
  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на ж/м.

Работы до 23.00:

  • Ак.Сахарова, 34, 36,
  • С. Палия, 21-113,
  • Высоцкого, 1-11,
  • Заболотного, 54-66.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Левитана, 113-116.

Работы до 19.00:

  • пр.Свободы, 52.
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