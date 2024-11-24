Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 25 ноября: будут ли щадящими графики

Отключения света в Одессе 25 ноября: будут ли щадящими графики

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, продолжатся и завтра, в понедельник, 25 ноября 2024 года. Какими будут графики понедельника, узнавала «Одесская жизнь».

По информации компании «Укрэнерго», завтра будет действовать одна очередь отключений с 14:00 до 20:00 часов.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

А по данным ДТЭК, в Одессе и Одесской области графики будут такими:

Графики на 25 ноября

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.

Напомним, сегодня, 24 ноября, меры ограничения потребления электроэнергии досрочно отменены.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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